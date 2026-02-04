Aktuelle Seite: Home > Chronik > Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…
ASTAT-Erhebung

Der Großteil der Südtiroler fühlt sich sicher, aber…

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 10:13 Uhr
vergewaltigung gewalt frau angriff
fotolia.de/Photographee.eu - Symbolbild
Von: mk

Bozen – Das Landesinstitut für Statistik ASTAT veröffentlicht einige Indikatoren zur wahrgenommenen Sicherheit der Südtiroler Bevölkerung für den Zeitraum von 2009 bis 2024. Das ist der letzte verfügbarer Stand.

Hier geht es zum PDF!

2024 fühlt sich die Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung in der eigenen Wohngegend sicher. Dabei bestehen jedoch deutliche territoriale und geschlechtsspezifische Unterschiede.

Zeichen der Verwahrlosung wie Obdachlosigkeit oder Vandalismus werden in den größeren Gemeinden, allen voran Bozen, stärker wahrgenommen.

In der Landeshauptstadt schätzt fast jede zweite Familie das Kriminalitätsrisiko als mittelhoch bis hoch ein. Das Vertrauen in die Ordnungskräfte bleibt insgesamt ziemlich hoch und über die Zeit stabil.

hds: „Sicherheit in Städten und Dörfern ist Standortqualität“

Der Wirtschaftsverband hds nimmt zu den aktuellen ASTAT-Daten zur Wahrnehmung der Sicherheit Stellung. „Sicherheit entsteht dort, wo man miteinander redet, Probleme früh erkennt und rasch Lösungen findet – nicht in Debatten aus der Distanz“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „Wir starten deshalb einen Sicherheitsdialog vor Ort: Unsere Ortsgruppen bringen im Laufe des Jahres Unternehmen, Gemeindevertretungen und die örtlichen Ordnungskräfte systematisch an einen Tisch. Das schafft kurze Wege, klare Ansprechpersonen und konkrete Maßnahmen – für Betriebe, Mitarbeitende und Kundschaft.“

hds-Direktorin Sabine Mayr ergänzt: „Dass das Vertrauen in die Ordnungskräfte insgesamt hoch und stabil bleibt, ist eine wichtige Grundlage. Jetzt gilt es, dieses Vertrauen durch Präsenz, Prävention und Zusammenarbeit in jedem Ort weiter zu stärken – besonders dort, wo die Belastungen spürbar sind.“

Zugleich brauche es praktische Unterstützung für mehr Schutz im Alltag: „Die Förderung des Landes für Videokameras und Überwachungsanlagen in Betrieben ist ein wirksamer Beitrag zur allgemeinen öffentlichen Sicherheit – sie wird sehr gut angenommen und wurde deshalb aufgestockt. Sicherheit ist Standortqualität und Lebensqualität“, so Mayr abschließend.

Bezirk: Bozen

