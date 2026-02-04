Aktuelle Seite: Home > Werbung > Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.

Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 00:01 Uhr
Brindisi 1 - Titelbild
Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens - Foto: © Sky Alps
Schriftgröße

Von: First Avenue

Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien – stressfrei und unkompliziert. Landen Sie in Brindisi, dem Tor zu einer der schönsten Küstenlandschaften Süditaliens mit kristallklarem Wasser, weißen Dörfern und mediterraner Vielfalt.

Die schönsten Plätze Apuliens
Apulien begeistert mit kilometerlangen Sandstränden, versteckten Buchten und einer Küche, die zu den besten Italiens zählt. Dank kurzer Distanzen erreichen Sie Strände, historische Orte und kulinarische Highlights schnell und flexibel – ideal für entspannte und genussvolle Urlaubstage.

• Torre Guaceto: Naturgeschützter Strand mit feinem Sand und türkisblauem Wasser – perfekt für Ruhesuchende und Naturliebhaber.
• Punta Prosciutto & Porto Cesareo: Flach abfallende, karibisch anmutende Strände – ideal für lange Badetage mit der ganzen Familie und entspanntes Sonnen.
• Ostuni & Alberobello: Die „weiße Stadt“ und die berühmten Trulli-Dörfer – charmant, fotogen und voller apulischem Flair.

Kulinarisch ist Apulien ein echtes Paradies: Frische Orecchiette, Burrata aus Andria, fangfrischer Fisch, Olivenöl direkt vom Bauern und regionale Weine machen jede Mahlzeit zum Erlebnis. Ob rustikale Trattoria, Strandrestaurant oder stilvolles Masseria-Dinner – hier genießt man Italien mit allen Sinnen.

Direktflüge ab 122 €
Mit SkyAlps reisen Sie entspannt und komfortabel nach Brindisi. Kurze Flugzeit, hochwertiger Bordservice und flexible Reisetage, jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag, ermöglichen es, Ihren Aufenthalt individuell zu planen – ob Kurztrip oder ausgedehnter Strandurlaub.

Tolle Pakete bei SkyAlps Travel
Flug, Hotel und Transfer lassen sich bequem aus einer Hand buchen. Jetzt online oder direkt im Büro am Flughafen Bozen planen!

Jetzt buchen auf skyalps.com

Foto: © Sky Alps
Foto: © Sky Alps
Foto: © Sky Alps

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
73
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
67
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
53
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Kommentare
47
Epstein: Die russische Kunst des „Kompromat“
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Kommentare
40
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Anzeigen
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens
Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 