Von Bozen nach Brindisi – Sonne, Strände und kulinarische Schätze Apuliens

Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien.

Von: First Avenue

Mit SkyAlps in unter zwei Stunden in Apulien – stressfrei und unkompliziert. Landen Sie in Brindisi, dem Tor zu einer der schönsten Küstenlandschaften Süditaliens mit kristallklarem Wasser, weißen Dörfern und mediterraner Vielfalt.

Die schönsten Plätze Apuliens

Apulien begeistert mit kilometerlangen Sandstränden, versteckten Buchten und einer Küche, die zu den besten Italiens zählt. Dank kurzer Distanzen erreichen Sie Strände, historische Orte und kulinarische Highlights schnell und flexibel – ideal für entspannte und genussvolle Urlaubstage.

• Torre Guaceto: Naturgeschützter Strand mit feinem Sand und türkisblauem Wasser – perfekt für Ruhesuchende und Naturliebhaber.

• Punta Prosciutto & Porto Cesareo: Flach abfallende, karibisch anmutende Strände – ideal für lange Badetage mit der ganzen Familie und entspanntes Sonnen.

• Ostuni & Alberobello: Die „weiße Stadt“ und die berühmten Trulli-Dörfer – charmant, fotogen und voller apulischem Flair.

Kulinarisch ist Apulien ein echtes Paradies: Frische Orecchiette, Burrata aus Andria, fangfrischer Fisch, Olivenöl direkt vom Bauern und regionale Weine machen jede Mahlzeit zum Erlebnis. Ob rustikale Trattoria, Strandrestaurant oder stilvolles Masseria-Dinner – hier genießt man Italien mit allen Sinnen.

Direktflüge ab 122 €

Mit SkyAlps reisen Sie entspannt und komfortabel nach Brindisi. Kurze Flugzeit, hochwertiger Bordservice und flexible Reisetage, jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag, ermöglichen es, Ihren Aufenthalt individuell zu planen – ob Kurztrip oder ausgedehnter Strandurlaub.

Tolle Pakete bei SkyAlps Travel

Flug, Hotel und Transfer lassen sich bequem aus einer Hand buchen. Jetzt online oder direkt im Büro am Flughafen Bozen planen!

Jetzt buchen auf skyalps.com