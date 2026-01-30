Aktuelle Seite: Home > Werbung > Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz

Freitag, 30. Januar 2026 | 07:02 Uhr
Südtirols Watten-Treffpunkt seit 2007
Von: First Avenue

watten.org ist kein neuer Hype, sondern ein Stück Südtiroler Internet-Geschichte. Gestartet 2007 als Maturaprojekt – und seitdem immer weitergebaut, statt einfach „liegen gelassen“. Kurz vor Weihnachten 2009 ging dann Version 3 online – für viele bis heute der Moment, ab dem Online-Watten in Südtirol ganz selbstverständlich wurde.

Der Ablauf ist bewusst simpel: Seite öffnen, Partie starten oder einer offenen Runde beitreten. Wer spontan spielt, ist in Sekunden drin. Wer lieber unter sich bleibt, registriert sich, sichert den Namen und startet private Spiele (auch mit Passwort) – praktisch, wenn die Runde fix ist.

Und weil Watten nicht gleich Watten ist: Du spielst zu zweit oder zu viert im Team, als Blind Watten, und stellst vorher ein, bis wie viele Punkte gespielt wird (z. B. 11/15/18) und welche Regeln ihr nutzt. So fühlt es sich nach eurer persönlichen Watt-Runde an und nicht nach irgendeinem Kartenspiel.

2026 soll die Seite ein neues Outfit bekommen.

Die Idee bleibt: Watten online Watten – direkt im Browser, mit echten Mitspielern. Optisch soll 2026 einiges passieren: Man hört, dass eine neue Version von watten.org mit komplett neuem Design in Arbeit ist. Wer die Seite seit Jahren nutzt, darf gespannt sein, wie sich das nächste Kapitel anfühlt.

Wenn du Lust auf „a guats Blatt“ hast: Öffne watten.org im altbekannten Design und starte eine Runde – spontan oder als Viererpartie mit Freunden.

-> Hier geht’s zum Online-Watten

FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
