Südtirol bei Lebenserwartung ganz vorne

Von: luk

Bozen – Die Menschen in Südtirol leben besonders lange. Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 85 Jahren gehört das Land laut neuen Daten von Eurostat zu den Regionen mit den höchsten Werten in ganz Europa.

Nur eine Region liegt noch darüber: die Region Comunidad de Madrid mit 85,7 Jahren. Auf dem Niveau von Südtirol liegen auch das Trentino sowie die Region der schwedischen Hauptstadt Stockholm, die ebenfalls eine Lebenserwartung von 85 Jahren erreichen.

EU-weit lag die Lebenserwartung im Jahr 2024 bei durchschnittlich 81,5 Jahren – ein leichter Anstieg gegenüber 2023. Während der Pandemie war der Wert deutlich gesunken: 2020 auf 80,4 Jahre und 2021 auf 80,1 Jahre. Seitdem hat sich die Entwicklung jedoch wieder erholt und liegt nun sogar über dem Niveau von 2019 (81,3 Jahre).

Deutlich niedriger ist die Lebenserwartung in einigen anderen Regionen Europas. Zu den Schlusslichtern zählen etwa die bulgarischen Regionen Severozapaden mit 73,9 Jahren, Severen tsentralen mit 74,9 Jahren und Severoiztochen mit 75,4 Jahren. Auch Mayotte in Frankreich sowie Észak-Magyarország in Ungarn liegen mit rund 75 Jahren deutlich unter dem EU-Durchschnitt.