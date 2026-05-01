Italien verlängert Tankrabatt: Benzin wird teurer

Von: luk

Rom – Die italienische Regierung hat den Tankrabatt erneut verlängert, nimmt dabei jedoch eine klare Anpassung vor.

Die Senkung der Verbrauchssteuer auf Diesel bleibt unverändert bei rund 20 Cent pro Liter (mit Mehrwertsteuer etwa 24,4 Cent), während die Entlastung bei Benzin deutlich reduziert wird und künftig nur mehr rund sechs Cent pro Liter beträgt.

Die Maßnahme gilt ab dem 2. Mai für weitere drei Wochen bis zum 23. Mai. Es ist bereits die dritte Verlängerung seit Einführung des Rabatts Mitte März, mit dem die Regierung auf die stark gestiegenen Treibstoffpreise reagiert hatte.

Mit der unterschiedlichen Gewichtung setzt die Regierung gezielt auf Diesel, der insbesondere für Transport, Landwirtschaft und Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist.

Hintergrund sind auch die weiterhin hohen Dieselpreise, die zuletzt deutlich über jenen von Benzin lagen.

Während Autofahrer bei Benzin nun mit steigenden Preisen rechnen müssen, bleibt die Entlastung bei Diesel vergleichsweise hoch.

Finanziert wird die Maßnahme unter anderem durch Strafzahlungen der Wettbewerbsbehörde sowie durch zusätzliche Mehrwertsteuereinnahmen. Ein Liter Benzin dürfte damit in den kommenden Tagen um die 1,9 Euro kosten, berichtet die Wirtschaftszeitung “Il Sole 24 Ore”.

Trotz Kritik, etwa vom Internationalen Währungsfonds, dürfte eine weitere Verlängerung angesichts der angespannten Lage auf den Energiemärkten wahrscheinlich bleiben.