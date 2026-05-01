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Gemeinde pocht auf 190.000 Euro

Reinhold Messner unter Druck: Schuldenstreit eskaliert in den Dolomiten

Freitag, 01. Mai 2026 | 10:31 Uhr
Reinhold Messner glaubt nicht, noch viele Jahre vor sich zu haben
APA/APA/dpa/Jacob Schröter
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Von: luk

Cibiana di Cadore/Bozen – Der Südtiroler Extrembergsteiger Reinhold Messner steht im Zentrum eines Rechtsstreits mit der Gemeinde Cibiana di Cadore in der Provinz Belluno. Konkret geht es um ausstehende Mietzahlungen für das „Museo nelle Nuvole“ am Monte Rite.

Laut Gemeindeverwaltung sollen sich die offenen Beträge seit 2014 auf rund 190.000 Euro summiert haben, darunter auch Strafzahlungen, die weiterhin täglich um 100 Euro ansteigen.

Die Gemeinde steht nach dem Rücktritt des Bürgermeisters Sandro Gerardi unter kommissarischer Verwaltung. Kommissar Antonio Russo hat Bergsteigerlegende Reinhold Messner offiziell zur Zahlung aufgefordert und rechtliche Schritte angedroht, sollte keine Begleichung erfolgen. Eine öffentliche Stellungnahme des Alpinisten liegt bisher nicht vor, er lässt die Angelegenheit über seinen Anwalt klären, berichtet der Corriere della Sera.

Das Museum, Teil des internationalen Netzwerks Messner Mountain Museum, ist derzeit geschlossen und soll eigentlich Ende Mai wieder öffnen. Ob dies angesichts des laufenden Konflikts gelingt, ist ungewiss. Die Einrichtung gilt als wichtiger touristischer Anziehungspunkt in den Dolomiten und spielt eine zentrale Rolle für die Region rund um den Monte Rite. Messner übernahm es 2012 für eine Jahresmiete von 5.000 Euro. Seit 2014 soll es laut der Gemeinde jedoch zu einem Stopp der Zahlungen gekommen sein.

Der Streit sorgt auch politisch für Diskussionen im Ort, insbesondere im Vorfeld der anstehenden Gemeindewahlen. Mehrere Listen fordern Aufklärung, da neben den offenen Mietzahlungen auch Fragen zur Verwendung öffentlicher Gelder im Raum stehen.

Bezirk: Bozen

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