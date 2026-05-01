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Mann [50] Von Baggerfahrzeug erfasst

Tödlicher Arbeitsunfall in Klausen

Freitag, 01. Mai 2026 | 11:15 Uhr
Update
bagger klausen unfall
Freiwillige Feuerwehr Klausen
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Von: luk

Klausen – Bei einem Arbeitsunfall in Klausen ist ein Mann (50) ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Ortsteil Leitach. Gegen 9.30 Uhr wurde Alarm geschlagen.

Laut ersten Informationen war der Mann mit einem Baggerfahrzeug in einem steilen Weinberg tätig. Dabei kippte das Gefährt. Der Einheimische wurde eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen.

Trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte kam für den 50-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen ein Notarztfahrzeug und ein Rettungswagen des Weißes Kreuz, die Carabinieri aus Klausen und Villnöss sowie die Notfallseelsorge Brixen.

Die Freiwillige Feuerwehr Klausen führte die technischen Rettungsmaßnahmen durch und arbeitete eng mit dem Rettungsdienst zusammen. Die Einsatzstelle wurde gesichert und die zuständigen Behörden übernahmen die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Da der Mann alleine bei der Arbeit war, besteht die Möglichkeit, dass der Unfall bereits mehrere Stunden zurückliegt und sich am Vorabend ereignet haben könnte.

Bezirk: Eisacktal

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