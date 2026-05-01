Aktuelle Seite: Home > Italien > Trump: US-Abzug auch aus Italien und Spanien vorstellbar
"Furchtbar, absolut furchtbar"

Trump: US-Abzug auch aus Italien und Spanien vorstellbar

Freitag, 01. Mai 2026 | 08:40 Uhr
Giorgia Meloni und Donald Trump
X/GiorgiaMeloni
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Einen Tag nach seiner Drohung eines US-Truppenabzugs aus Deutschland legt Präsident Donald Trump nach. Auf die Frage, ob er sich einen solchen Schritt auch in Italien und Spanien vorstellen könne, sagte er: “Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich das.” Italien habe sich nicht als Hilfe für die USA erwiesen, sagte Trump ohne weitere Details zu nennen. Über Spanien, mit dem der Republikaner seit geraumer Zeit im Clinch liegt, sagte er: “Furchtbar, absolut furchtbar”.

Die USA waren sowohl in Spanien als auch in Italien auf Widerstand bei der Nutzung von Militärstützpunkten für den Iran-Krieg gestoßen.

Am Mittwoch hatte Trump angekündigt, einen US-Truppenabzug aus Deutschland überprüfen zu lassen. Eine Entscheidung solle in Kürze folgen. Kurz vor der Drohung war Trump Bundeskanzler Friedrich Merz verbal angegangen. Der CDU-Politiker ist allerdings nicht der einzige Europäer, mit dem der Republikaner neuerdings nicht kann: Zuletzt krachte es nach Trumps Kritik am Papst auch zwischen ihm und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April rund 86.000 Soldaten in Europa stationiert – davon rund 39.000 in Deutschland. Die Zahl verändert sich regelmäßig, auch wegen Rotationen und Übungen.

Die Stützpunkte sind nicht nur für Deutschland von großem Wert, sondern auch für die USA selbst. Zu den militärisch bedeutsamsten gehört die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz, die für die USA als zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten dient. Das größte US-Militärkrankenhaus im Ausland befindet sich im rheinland-pfälzischen Landstuhl, der größte US-Truppenübungsplatz außerhalb der USA liegt nahe Grafenwöhr in Bayern.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Kommentare
87
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
46
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Kommentare
38
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Trauer um Anila Kurcani [46]
Kommentare
32
Trauer um Anila Kurcani [46]
Brenner-Demo: Bayern und Südtirol mit deutlicher Kritik
Kommentare
30
Brenner-Demo: Bayern und Südtirol mit deutlicher Kritik
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 