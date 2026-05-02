Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an

Von: luk

Bozen – Die Auswirkungen der gekürzten Tankrabatte sind in Südtirol bereits deutlich zu spüren. Seit den frühen Morgenstunden gilt für Benzin nur noch eine Steuererleichterung von fünf Cent pro Liter, während der Rabatt auf Diesel unverändert bei 20 Cent bleibt.

Für Autofahrer bedeutet das: Benzin wird wieder teurer. An vielen Tankstellen im Land liegt der Preis inzwischen bei rund 1,90 Euro pro Liter – und darüber. Die Entwicklung sorgt erneut für steigende Mobilitätskosten und dürfte viele Pendler direkt treffen.

In den vergangenen beiden Monaten blieb nämlich zumindest der Benzinpreis auf annehmbarem Niveau. Nun ist dieser Vorteil beinahe völlig abhanden gekommen.