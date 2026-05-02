Paralympics-Legende Alex Zanardi gestorben

Von: luk

Rom – Der ehemalige Formel-1-Pilot und Paralympics-Star Alex Zanardi ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb der gebürtige Bologneser im Alter von 60 Jahren.

Zanardi galt als eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten im internationalen Sport. Nach seiner Karriere in der Formel 1 wurde er vor allem durch seine außergewöhnliche Lebensgeschichte bekannt: Bei einem schweren Rennunfall im Jahr 2001 verlor er beide Beine – kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück ins Leben und in den Spitzensport.

Im Paracycling feierte Zanardi anschließend seine größten Erfolge. Bei den Paralympischen Spielen in London 2012 und Rio 2016 gewann er insgesamt vier Gold- und zwei Silbermedaillen und wurde weltweit zum Symbol für Willenskraft und Durchhaltevermögen.

Weiterer schwerer Unfall 2020 in der Toskana

Die Leidensgeschichte für den Italiener war aber noch nicht vorbei: 2020 verlor Zanardi bei einem Benefizrennen in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike und kollidierte mit einem Lastwagen. Dabei erlitt er schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen. Er schwebte damals lange Zeit in Lebensgefahr.

Zur Todesursache machte die Familie keine genaueren Angaben. Zanardi sei am Freitagabend plötzlich verstorben. “Alex ist friedlich eingeschlafen, umgeben von der Zuneigung seiner Angehörigen”, heißt es in ihrer Mitteilung.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni würdigte Zanardi als “außergewöhnlichen Menschen, der jede Prüfung des Lebens in eine Lektion in Mut, Stärke und Würde verwandeln konnte”. “Mit seinen sportlichen Erfolgen, seinem Vorbild und seiner Menschlichkeit hat er uns allen viel mehr als nur einen Sieg geschenkt: Er hat uns Hoffnung, Stolz und die Kraft gegeben, niemals aufzugeben.”

Mit seinem unermüdlichen Kampfgeist und seiner positiven Ausstrahlung prägte Zanardi Generationen von Sportlern weit über den Rennsport hinaus. Sein Lebensweg gilt bis heute als außergewöhnliches Beispiel für Resilienz und Mut.