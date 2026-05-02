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Ab Montag

Wetter in Südtirol: Frühsommerlich warm – doch Wetterumschwung zieht auf

Samstag, 02. Mai 2026 | 10:58 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Auch in alpin geprägten Regionen werden mehr Hitzetage prognostiziert
APA/APA/dpa/Thomas Warnack
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Von: luk

Bozen – Südtirol erlebt aktuell frühsommerliches Traumwetter, doch schon in den kommenden Tagen kündigt sich eine deutliche Veränderung an. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin bleibt es zunächst warm und sonnig, bevor Wolken und erste Regenschauer Einzug halten.

Sonniges Wochenende mit bis zu 26 Grad

Am heutigen Samstag zeigt sich das Wetter in ganz Südtirol von seiner besten Seite: Viel Sonne, trockene Luft und stabile Hochdruckverhältnisse sorgen für ideale Bedingungen im Freien. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen lediglich vereinzelte, flache Quellwolken.

Auch der Sonntag startet freundlich und überwiegend sonnig. Im Tagesverlauf ziehen jedoch von Westen her zunehmend Schleierwolken auf, die den ersten Hinweis auf die kommende Wetteränderung geben.

Wetterumschwung ab Montag

Ab Montag wird das Wetter in Südtirol spürbar wechselhafter. Dichtere Wolken dominieren das Bild, die Sonne zeigt sich nur noch zeitweise. Erste vereinzelte Regenschauer sind möglich.

Am Dienstag und Mittwoch setzt sich dieser Trend fort: Viele Wolken, nur kurze sonnige Abschnitte und immer wieder Schauer prägen das Wettergeschehen im ganzen Land.

Wer Sonne und warme Temperaturen genießen möchte, sollte also das Wochenende nutzen – bevor es in der neuen Woche deutlich unbeständiger wird.

 

Bezirk: Bozen

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