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Handelsketten profitieren mehr

Verbraucherzentrale: Supermarkt-Apps bringen oft nur geringe Ersparnis

Montag, 16. März 2026 | 17:49 Uhr
Frau Handy Smartphone
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Von: luk

Bozen – Supermarkt-Apps versprechen Rabatte, exklusive Coupons und Bonusaktionen – tatsächlich profitieren davon jedoch häufig eher die Handelsketten als die Kunden. Darauf weist die Verbraucherzentrale Südtirol in einer aktuellen Aussendung hin.

Viele Supermarktketten bieten inzwischen eigene Smartphone-Apps an, über die Nutzer Preisnachlässe, Treuepunkte oder Gewinnspiele erhalten können. Teilweise ist auch eine Bezahlfunktion integriert, für die bei der Registrierung Zahlungs- oder Kontodaten hinterlegt werden müssen. Ziel der Anbieter sei vor allem, Kundinnen und Kunden langfristig an das eigene Geschäft zu binden.

Die tatsächlichen Preisvorteile fallen laut Untersuchungen allerdings gering aus. Eine Analyse der Preisvergleichs-App Smhaggle für die Deutsche Presse-Agentur zwischen Januar und März 2025 zeigt Einsparungen von lediglich 0,75 bis maximal 2,29 Prozent. Das entspricht 0,75 bis 2,29 Euro pro 100 Euro Einkaufswert.

„Für mich als Verbraucherschützerin stellt sich die Frage, ob wirklich die Verbraucher von der App-Nutzung profitieren oder nicht vielmehr die Handelsketten“, sagt Ernährungsexpertin Silke Raffeiner.

Zudem könne die Nutzung der Apps dazu führen, dass Konsumenten mehr ausgeben. Laut einer repräsentativen Umfrage der deutschen Verbraucherzentralen gaben 67 Prozent der App-Nutzer an, zusätzliche Produkte gekauft zu haben, um etwa Punkte zu sammeln oder Mindestbeträge für Vergünstigungen zu erreichen. 60 Prozent erklärten, ihr Einkaufsverhalten habe sich durch die App verändert.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale setzen viele Anwendungen bewusst auf psychologische Anreize wie zeitlich begrenzte Angebote, angeblich knappe Warenbestände oder spielerische Elemente. Diese Mechanismen sollen Nutzer dazu bringen, häufiger einzukaufen oder länger in der App zu bleiben.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Datenschutz. Durch die Nutzung von Apps oder Treuekarten erhalten Händler detaillierte Informationen darüber, wann, wo und welche Produkte Kunden kaufen. Diese Daten können für Marktanalysen genutzt und zur Erstellung individueller Einkaufsprofile verwendet werden.

Die Verbraucherzentrale rät daher, vor der Nutzung genau abzuwägen und bei der Registrierung unnötige Datenfreigaben möglichst zu deaktivieren. Wer gezielt Aktionsangebote verschiedener Händler vergleiche, könne oft mehr sparen als durch ein einzelnes Bonusprogramm.

Bezirk: Bozen

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