Aktiver und nachhaltiger Tourismus:

Von: First Avenue

Von den Dolomiten bis nach Europa mit einer klaren Idee von Reisen: langsam, bewusst und umweltfreundlich. Funactive Tours erhält die Travelife Certified-Zertifizierung und stärkt damit sein Engagement für nachhaltigen Tourismus.

Funactive Tours mit Sitz in Südtirol und einer weiteren Niederlassung in Triest ist heute eine etablierte Größe im europäischen Bereich für aktive Reisen. Zwischen Radwegen, Wanderungen und in die Natur eingebetteten Routen hat das Unternehmen im Laufe der Jahre ein Angebot aufgebaut, das Erfahrung, Organisation und eine starke Verbindung zu den durchquerten Regionen miteinander vereint.

Die Philosophie des Unternehmens ist klar: den ökologischen Fußabdruck des Tourismus reduzieren und gleichzeitig einen authentischen Kontakt zu den Reisezielen fördern.

„Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Ziel, sondern eine konkrete Art und Weise, jede Reise zu planen und zu gestalten,“ erklärt Freddy Mair, CEO von Funactive Tours. „Wir wollen unvergessliche Erlebnisse bieten, die die Regionen und die Menschen, die dort leben, respektieren.“

Dieses Engagement wurde nun auch auf internationaler Ebene anerkannt. Am 6. März erhielt das Unternehmen im Rahmen der ITB in Berlin die Zertifizierung Travelife Certified, eine der wichtigsten Auszeichnungen im Bereich nachhaltiger Tourismus.

Das Travelife-Programm unterstützt Reiseveranstalter und touristische Betriebe bei der Umsetzung verantwortungsvoller Praktiken durch ein System der kontinuierlichen Überwachung und Verbesserung. Von der Ressourcenverwaltung über den Schutz der lokalen Gemeinschaften bis hin zur Transparenz gegenüber den Kunden – zahlreiche Aspekte werden berücksichtigt, um die Zertifizierung zu erhalten.

„Der Travelife Certified Award ist eine Anerkennung unserer Exzellenz in sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Wir erfüllen mehr als 200 Kriterien in Bezug auf nachhaltiges Management, Büroabläufe, Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kundenkommunikation.“

Travelife ist ein Programm der Zertifizierung in drei Stufen für Reiseveranstalter und Reisebüros: Travelife Engaged, Travelife Partner und Travelife Certified. Funactive Tours hat die dritte Stufe – Travelife Certified – erreicht, das höchste Level des Programms.

Für Funactive Tours stellt die Auszeichnung nicht nur einen Meilenstein, sondern auch einen Ausgangspunkt dar. Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, seinen Weg zu stärken – unter anderem durch eine immer gezieltere Auswahl von Partnern und Unterkünften mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Jetzt entdecken, wie nachhaltiges Reisen aussehen kann: www.funactive.info