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Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx

Oscar Night 2026

Montag, 16. März 2026 | 00:01 Uhr
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Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx. - Foto: © Cineplexx
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Von: First Avenue

Hollywood-Glanz in Bozen: Erleben Sie die „Oscar Night 2026“ im Cineplexx.

BOZEN – Wenn die Filmwelt nach Los Angeles blickt, weht auch in Südtirol ein Hauch von Glamour durch die Kinosäle. Am Freitag, den 20. März 2026 um 20 Uhr, laden das Cineplexx Bozen und das Cineplexx Algo zu einer exklusiven „Oscar Night“ ein. Filmfans haben an diesem Abend die einmalige Gelegenheit, einen der großen Gewinner der Oscar-Verleihung in seiner reinsten Form zu erleben.

Die Oscars sind der Höhepunkt des Kinojahres – eine Nacht, in der Träume wahr werden und Filmgeschichte geschrieben wird. Um diese Magie gebührend zu feiern, bringen das Cineplexx Bozen und das Cineplexx Algo die internationale Atmosphäre Hollywoods direkt auf die lokale Leinwand.

Ein Gewinnerfilm im Originalformat

Das Highlight des Abends: Gezeigt wird einer der prämierten Filme des Jahres. Für echte Cineasten gibt es dabei ein besonderes Schmankerl, denn der Film wird in der Originalversion (OV) ausgestrahlt. So lassen sich die schauspielerischen Leistungen und die Atmosphäre des Werks ohne Synchronisation und in voller Authentizität genießen.

Glamouröser Empfang mit Begrüßungsdrink

Ein Abend im Zeichen der Academy Awards verlangt nach einem passenden Rahmen. Um die Gäste auf die unvergessliche Kinonacht einzustimmen, wird jeder Besucher stilecht mit einem Begrüßungsdrink empfangen. Es ist die perfekte Gelegenheit, gemeinsam auf die Stars des Abends anzustoßen und in die Welt des roten Teppichs einzutauchen.
Tauchen Sie ein in die Magie Hollywoods und genießen Sie eine Kinonacht, die ganz im Zeichen der goldenen Statuette steht. Das Team vom Cineplexx Bozen und Algo freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen die beste Filmkunst des Jahres zu feiern.

Tickets unter:
– Cineplexx Bozen
– Cineplexx Algo

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