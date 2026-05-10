E-Scooter: Pflicht zur Haftpflichtversicherung vor der Tür

Von: luk

Bozen – Für E-Scooter gelten ab 16. Mai neue Regeln: In Italien wird das sogenannte „Targhino“, ein kleines personalisiertes Kennzeichen, verpflichtend. Wer ohne den Aufkleber unterwegs ist, riskiert Strafen zwischen 100 und 400 Euro. Die Pflicht zur Haftpflichtversicherung folgt ab 16. Juli.

Wie der Kommandant der Stadtpolizei Bozen, Fabrizio Piras, gegenüber der Zeitung Alto Adige erklärt, laufen die Vorbereitungen für verstärkte Kontrollen bereits seit Wochen. Die Behörden registrieren derzeit zahlreiche Anfragen von Bürgern.

Das Kennzeichen kann ausschließlich online über das italienische Kraftfahrzeugportal beantragt werden. Laut Verbraucherzentrale müssen dafür Verwaltungsgebühren von 33,66 Euro bezahlt werden. Der Aufkleber muss gut sichtbar am hinteren Kotflügel oder an der Lenkstange angebracht werden.

Ab 16. Juli wird zusätzlich eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Diese muss Schäden an Personen, Sachen oder Tieren abdecken. Verbraucher sollten laut Verbraucherzentrale prüfen, ob bestehende Privat- oder Familienhaftpflichtversicherungen den neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechen. In vielen Fällen sei eine Erweiterung oder eine eigene Police notwendig.

Viele “getunte” E-Fahrzeuge unterwegs

Die Stadtpolizei weist zudem auf zahlreiche manipulierte Fahrzeuge hin. Allein im vergangenen Jahr wurden in Bozen 27 E-Bikes und E-Scooter beschlagnahmt, die nicht den Vorschriften entsprachen. Einige erreichten laut Behörden Geschwindigkeiten von bis zu 60 oder 70 km/h.

Erlaubt sind maximal 20 km/h auf der Straße und sechs km/h in Fußgängerzonen. Die Motorleistung darf höchstens ein Kilowatt betragen – andernfalls droht die Beschlagnahmung.

Viele Strafen

Die Zahlen zeigen laut Stadtpolizei ein wachsendes Problem: 2025 wurden in Bozen mehr als 1.100 Strafen gegen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer verhängt. Besonders häufig ging es um das Fahren ohne Helm, das Fahren gegen die Fahrtrichtung, das Befahren von Gehsteigen, die Nutzung des Handys während der Fahrt oder den Transport einer zweiten Person.