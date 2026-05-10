Hantavirus: Erste Personen können Kreuzfahrtschiff verlassen

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Nach der Ankunft des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs “Hondius” vor der Kanareninsel Teneriffa hat am Sonntagvormittag dessen Evakuierung begonnen. “Die Ausschiffung der spanischen Passagiere und der spanischen Besatzung beginnt”, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. An Bord befinden sich knapp 150 Menschen, alle Passagiere und ein Teil der Besatzung sollen die “Hondius” schrittweise verlassen und in ihre Heimatländer gebracht werden.

Zuvor waren Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden an Bord gegangen, um letzte Untersuchungen vorzunehmen. Die Passagiere sollen dann in isolierten Bussen zum nahegelegenen Flughafen gebracht und in ihre Heimatländer ausgeflogen werden.

Spanische Staatsbürger sollten das Schiff als Erste verlassen. Sie sollen mit einem Regierungsflugzeug nach Madrid gebracht werden. Dabei werde sichergestellt, dass die Passagiere keinen Kontakt zur Öffentlichkeit hätten, hieß es. 30 Besatzungsmitglieder sollen an Bord bleiben, um das Schiff zur Desinfektion in die Niederlande zu steuern. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder seien nach weiterhin geltenden Informationen ohne Krankheitssymptome, sagte Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García.

Evakuierung soll bis Montag dauern

Die Evakuierung soll nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums bis Montagnachmittag dauern. Das Kreuzfahrtschiff “MV Hondius” war Sonntagfrüh vor der Küste der spanischen Kanaren-Insel in der Nähe des Hafens von Granadilla eingetroffen. Während der Reise durch den Südatlantik waren an Bord Infektionen mit dem Hantavirus ausgebrochen.

Acht Menschen erkrankten, sechs davon nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nachweislich an dem Hantavirus, drei davon starben. Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Deutschland. Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte.

WHO: Risiko für Allgemeinheit gering

Die europäische Gesundheitsbehörde stufte am späten Samstagabend vorsorglich alle Passagiere als Hochrisikokontakte ein. Für die Allgemeinheit schätzt die WHO das Risiko als gering ein, für die Menschen an Bord jedoch als moderat. Zur Koordinierung des Einsatzes ist auch WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nach Teneriffa gereist.

Die “MV Hondius” hatte am Mittwoch die Küste der Kapverden in Richtung Teneriffa verlassen. Zuvor hatten die WHO und die Europäische Union Spanien gebeten, die Evakuierung zu übernehmen. Auf dem Kreuzfahrtschiff sind Reisegäste und Besatzungsmitglieder aus 23 Ländern. Laut dem Außenministerium in Wien waren keine österreichischen Staatsbürger betroffen.

Hantavirus-Einsatz auch im Südatlantik

Wegen eines Hantavirus-Verdachtsfalls hat die britische Regierung indes Helfer, die per Fallschirm von einem Flugzeug absprangen, auf eine Insel im Südatlantik gebracht. Zudem wurde medizinisches Material abgeworfen. Die Insel Tristan da Cunha ist das entlegenste britische Überseegebiet und kann gewöhnlich nur per Schiff erreicht werden. Sie hat nur 221 Einwohner.

Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA hatte zuvor einen Verdachtsfall auf Tristan da Cunha gemeldet. Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um einen Passagier der “Hondius”, der auf der Insel lebt und dort von Bord gegangen sein soll. Die Einsatzgruppe bestehe aus sechs Fallschirmjägern und zwei Militärmedizinern, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Beinahe zeitgleich sei medizinisches Material abgeworfen worden. Es handle sich um den ersten Einsatz dieser Art, so die Mitteilung.

Das eingesetzte Transportflugzeug vom Typ A400 habe dafür zunächst 6.788 Kilometer vom Militärflughafen RAF Brize Norton nahe Oxford bis zur Insel Ascension zurückgelegt, die mitten im Atlantik liegt und gemeinsam mit Tristan da Cunha und St. Helena ein britisches Überseegebiet bildet. Danach sei es mehr als 3.000 Kilometer weitergegangen nach Tristan da Cunha, das noch weiter südlich liegt. Ein Flugzeug vom Typ Voyager habe die Maschine für einen Tankvorgang in der Luft begleitet.