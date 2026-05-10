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So arbeiten die falschen Spendensammler

Polizei warnt: So werden Kunden im Supermarkt um Hunderte Euro gebracht

Sonntag, 10. Mai 2026 | 11:33 Uhr
Die Verzugszinsen von 14,95 % waren laut OGH unverhältnismäßig hoch
APA/APA (dpa)/THEMENBILD/Sebastian Gollnow
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Von: luk

Trient – Die Polizei im Trentino warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Supermärkten und Einkaufszentren. In der Provinz seien zuletzt mehrere Fälle gemeldet worden, bei denen Betrüger mit gefälschten Spendenaktionen hohe Geldbeträge erbeuteten.

Wie die Polizeibehörden mitteilen, sprechen die Täter Kunden direkt zwischen den Regalen an. Sie geben sich als Mitarbeiter bekannter Hilfsorganisationen für kranke Kinder aus und zeigen gefälschte Broschüren sowie Logos vor.

Anschließend bitten sie um eine kleine Spende – meist etwa zehn Euro – und halten den Opfern ein mobiles Kartengerät hin. Laut Polizei tippen die Betrüger jedoch unbemerkt deutlich höhere Beträge ein. In einigen Fällen wurden Abbuchungen von bis zu 2.000 Euro festgestellt.

Die Polizei ruft deshalb zur Vorsicht auf. Seriöse Hilfsorganisationen würden Spendenaktionen normalerweise nur an festen und mit der Geschäftsleitung des Supermarktes abgestimmten Ständen durchführen.

Verbraucher sollten vor jeder Kartenzahlung unbedingt den Betrag auf dem Display kontrollieren und ihre Zahlungsdaten nicht in unsicheren Situationen preisgeben. Wer verdächtige Personen bemerkt, soll sofort den Notruf 112 sowie das Personal des jeweiligen Supermarkts informieren.

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