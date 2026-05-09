Schere fliegt durchs Klassenzimmer

Von: AP

Bozen – Ein Zwischenfall an einer Bozner Grundschule ließ gestern Mittag nicht nur Lehrer und Mitschüler erschaudern – auch viele Eltern erfuhren erst beim Schulschluss, was sich zugetragen hatte.

Der Unterricht lief wie gewohnt, als die Situation plötzlich eskalierte: Ein Grundschüler geriet gestern kurz nach Mittag in einen emotionalen Ausnahmezustand und schleuderte eine Schere in Richtung eines Mädchens aus seiner Klasse. Die anwesende Lehrerin reagierte besonnen, griff sofort ein und trennte die beiden Kinder. Der Unterricht wurde umgehend unterbrochen, der Schuldirektor verständigt.

Da ein spitzer Gegenstand zum Einsatz gekommen war, alarmierte die Schule die Staatspolizei – gleich drei Streifen erschienen am Schulgelände. Parallel dazu rückte ein Rettungswagen des Roten Kreuzes an. Das Mädchen kam mit leichten Verletzungen davon, der Bub selbst war kaum zu beruhigen und wurde vom Sanitätspersonal betreut.

Die Eltern der betroffenen Schüler wurden sofort benachrichtigt, während sich andere Familien stundenlang fragten, was geschehen war. Viele waren nämlich erschrocken, als sie die Polizei am Ende des Unterrichts vor dem Eingang der Schule sahen.

Der für das italienische Bildungswesen zuständige Stadtrat Marco Galateo, der umgehend über den Vorfall informiert wurde, hat den Schulleiter um einen Bericht gebeten, um den Hergang der Ereignisse besser nachvollziehen zu können. Der Unterricht wird am Montag wie gewohnt wieder aufgenommen.