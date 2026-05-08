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Pelikan 2 im Einsatz

Absturz auf 2.700 Metern Höhe: Schwerer Bergunfall in Gröden

Freitag, 08. Mai 2026 | 17:14 Uhr
Pelikan_Flugrettung_Foto Denis Costa5 Kopie
Denis Costa - archiv
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Von: mk

Gröden – Oberhalb vom Gröderjoch hat sich am heutigen Freitagnachmittag in den Dolomiten ein schwerer Bergunfall zugetragen. Ersten Informationen zufolge ist eine Person am Klettersteig „Tridentina“ rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Im Einsatz standen die Bergrettung und der Notarzthubschrauber Pelikan 2. Laut ersten Informationen erfolgte der Absturz kurz nach 14.00 Uhr auf einer Höhe von 2.700 Metern.

Die Person wurde schwer verletzt und musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Auch die Finanzpolizei stand im Einsatz.

Bezirk: Salten/Schlern

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