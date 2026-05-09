Nächtliche Fahrt in den Graben geht glimpflich aus

Von: AP

Unterrain – Bereits am Donnerstagabend, dem 7. Mai 2026, wurden die Freiwillige Feuerwehr Unterrain sowie die Freiwillige Feuerwehr Frangart gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Einsatz wurde mit Alarmstufe 4 ausgerufen.

Ein VW Golf kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Bei dem Aufprall lösten sämtliche Airbags des Fahrzeugs aus. Ob Personen verletzt wurden, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte beider Wehren standen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und notwendige Hilfsmaßnahmen einzuleiten.