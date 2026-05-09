Aktuelle Seite: Home > Chronik > Nächtliche Fahrt in den Graben geht glimpflich aus
Alle Airbags ausgelöst

Nächtliche Fahrt in den Graben geht glimpflich aus

Samstag, 09. Mai 2026 | 09:13 Uhr
golf
FF Unterrain
Schriftgröße

Von: AP

Unterrain – Bereits am Donnerstagabend, dem 7. Mai 2026, wurden die Freiwillige Feuerwehr Unterrain sowie die Freiwillige Feuerwehr Frangart gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Einsatz wurde mit Alarmstufe 4 ausgerufen.

Ein VW Golf kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Bei dem Aufprall lösten sämtliche Airbags des Fahrzeugs aus. Ob Personen verletzt wurden, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte beider Wehren standen im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und notwendige Hilfsmaßnahmen einzuleiten.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Kommentare
69
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Unfreundlicher Empfang: „Achtung, belästigende Alpini in der Stadt!“
Kommentare
44
Unfreundlicher Empfang: „Achtung, belästigende Alpini in der Stadt!“
Wolfsattacke: Mindestens 57 Schafe getötet
Kommentare
43
Wolfsattacke: Mindestens 57 Schafe getötet
Erste Bärin in Südtirol
Kommentare
26
Erste Bärin in Südtirol
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Kommentare
25
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 