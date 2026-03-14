Meran: Scooter eines Pizzadienstes erfasst Fußgänger [77]

Von: luk

Meran – Ein 77-jähriger Mann ist am Samstagabend in der Meraner IV.-November-Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Nach Angaben der Gemeindepolizei ereignete sich der Unfall gegen 18.20 Uhr. Der Mann aus Meran überquerte die Straße in der Nähe eines Zebrastreifens, als er von einem Scooter eines Pizzalieferdienstes erfasst wurde.

Das Fahrzeug wurde von einem Minderjährigen (17) gelenkt. Der Jugendliche zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in die Notaufnahme des Krankenhauses Meran gebracht. Laut Gemeindepolizei erfolgte die Einlieferung mit Dringlichkeitsstufe Orange.

Die Gemeindepolizei Meran hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.