Frühling am Kalterer See

Von: First Avenue

Sobald im Überetsch die ersten warmen Tage kommen, zeigt sich rund um den Kalterer See jene besondere Stimmung, die nicht nur Einheimische so lieben: klare Luft, blühende Obstgärten und dieses Licht, das den See schon früh im Jahr glitzern lässt. Während anderswo noch Winter herrscht, fühlt sich der Süden Südtirols bereits nach Aufbruch an — ruhig, sonnig und voller neuer Energie.

Das Lake Spa Hotel SEELEITEN liegt mittendrin und ist ein idealer Rückzugsort, um diese Zeit bewusst zu genießen. Gerade im Frühling verbindet sich hier das Beste aus zwei Welten: draußen die Natur, die von Tag zu Tag grüner wird, drinnen wohltuende Wärme, Wasser und Ruhe.

Beliebt ist in dieser Jahreszeit der Seerundweg — nicht spektakulär, aber genau richtig für eine entspannte Runde mit Blick aufs Wasser, zum Durchatmen oder um nach dem Winter wieder in Bewegung zu kommen. Ebenso reizvoll ist das Frühlingstal, das schon sehr früh im Jahr seine Blütenteppiche zeigt und jedes Mal aufs Neue beweist, wie schnell der Frühling hier Einzug hält.

Und wenn die Sonne einmal hinter Wolken verschwindet oder man sich einfach nach Entspannung sehnt, wartet im SEELEITEN eine großzügige Spa-Landschaft mit warmen Pools, Saunen und Anwendungen. Genau diese Kombination macht den Reiz dieser Wochen aus: draußen frische Frühlingsluft, drinnen tiefgehende Regeneration.

Noch bis zum 21. März laden die Vorteilswochen im SEELEITEN zu einer besonders attraktiven Auszeit ein. Beim 4 = 3 Angebot bleiben Gäste vier Nächte und bezahlen nur drei — eine Nacht ist geschenkt. Für viele ist das die ideale Gelegenheit, sich vor der Hauptsaison bewusst Zeit zu nehmen, ohne Trubel, mit viel Ruhe und Raum zum Abschalten.

Im Anschluss beginnt die Osterzeit, die den Süden Südtirols in eine besonders lebendige und farbenfrohe Stimmung taucht. Obstgärten stehen in voller Blüte, Cafés und Weingüter öffnen ihre Terrassen, und entlang der Weinstraße verbinden sich Tradition, Genuss und Frühlingsfreude zu einem unverwechselbaren Lebensgefühl. Während in höheren Lagen noch Schnee liegt, lädt das Überetsch bereits zum Wandern, Radfahren und Verweilen am Wasser ein.

So wird der Frühling am Kalterer See zu einer einzigartigen Auszeit zwischen Wellness und Naturerlebnis — und das SEELEITEN zum stilvollen Rückzugsort mitten in einer Landschaft, die jeden Tag ein Stück weiter aufblüht.