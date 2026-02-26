Aktuelle Seite: Home > Politik > “Sonst Millionen – bei Arbeitnehmern wird aber geklemmt”
Team K verlangt Antworten

“Sonst Millionen – bei Arbeitnehmern wird aber geklemmt”

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 09:52 Uhr
Für die Nachfolgeregelung gibt es weniger Geld
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat heuer die Pendlerbeiträge pro Stufe um 250 Euro reduziert. Diese Kürzung erfolgt, obwohl weder die Benzinpreise gesunken noch die Löhne gestiegen sind und die Situation für Pendlerinnen und Pendler unverändert schwierig bleibt. Das schreibt das Team K in einer Aussendung und fordert klare Antworten auf die Frage: “Warum werden die Pendlerbeiträge gekürzt, obwohl es ausgerechnet jene trifft, die keine Alternative haben?”

Im Beschluss der Landesregierung wurde Als Begründung für die Reduzierung die „zunehmende Anzahl eingehender Anträge“ angegeben. “Statt das Budget zu erhöhen, wurden die Beiträge gekürzt, um die ‘Einhaltung der vorgesehenen Haushaltsmittel sicherzustellen’ und ‘eine möglichst breite Inanspruchnahme zu gewährleisten’. Ich habe den Eindruck, dass Beträge in Millionenhöhe oft  problemlos locker gemacht werden – aber sobald es um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, wird plötzlich jeder Euro dreimal umgedreht”, stellt Maria Elisabeth Rieder fest.

Für die Landtagsabgeordnete des Team K wirft das einige Fragen auf, die sie in einer schriftlichen Anfrage an den Landesrat Alfreider stellt: „Wie kann es sein, dass steigende Ansuchen – also ein klarer Hinweis auf steigenden Bedarf – nicht zu mehr Unterstützung, sondern zu weniger führen? Warum wird nicht das Budget angepasst, sondern der Beitrag für jede einzelne pendelnde Person gekürzt?“

“Die Kürzungen treffen, jene, die eh schon benachteiligt sind. Die Kürzung des Pendlergeldes trifft Personen mit langen Arbeitswegen, Menschen in abgelegenen oder abwanderungsgefährdeten Gemeinden, Berufstätige in Turnus- oder Schichtdiensten und Beschäftigte ohne passende ÖPNV-Anbindung. Pendeln ist nicht Luxus, sondern für viele eine Notwendigkeit“, betont Maria Elisabeth Rieder.

„Und wer ohnehin strukturell benachteiligt ist, wird durch diese Entscheidung zusätzlich bestraft.  Der Grund für den Anstieg der Ansuchen ist kein Argument für Kürzungen. Es braucht eine transparente Analyse, warum immer mehr Menschen auf das Pendlergeld Anrecht haben“, fordert die Team-K-Abgeordnete.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
86
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
53
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
45
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
40
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
37
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 