Aktuelle Seite: Home > Chronik > Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Steuerbetrug in Meran aufgedeckt

Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 13:20 Uhr
26112025_115912_ufficio1
Finanzpolizei
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Die Finanzpolizei von Meran hat einen massiven Fall von Steuerhinterziehung aufgedeckt. Ein luxuriöses Bed & Breakfast soll zwischen 2021 und 2024 Einnahmen von über 1,8 Millionen Euro dem Fiskus verheimlicht haben. Besonders brisant: Die Immobilie war offiziell als geförderter Wohnbau deklariert, wurde jedoch faktisch als Touristenunterkunft im Hochpreissegment genutzt.

Der Ermittlungserfolg ist das Ergebnis einer verstärkten Kooperation zwischen dem Land Südtirol und der Finanzpolizei. Grundlage war das am 24. Juli unterzeichnete Abkommen zwischen dem Regionalkommandanten der Finanzpolizei, General Gavino Putzu, und Wohnbaulandesrätin Ulli Mair. Ziel dieser Vereinbarung ist es, den Missbrauch öffentlicher Ressourcen im geförderten Wohnbau gezielt zu bekämpfen.

Bei der Durchsuchung der Struktur stießen die Finanzpolizisten auf belastendes Material. Entscheidend war der Fund einer „parallelen“ Buchhaltung. Diese Unterlagen ermöglichten es den Ermittlern, das tatsächliche Ausmaß der hinterzogenen Steuern zu rekonstruieren.

Zudem deckten die Ermittler eine höchst fragwürdige Geschäftspraktik auf: Der Betreiber bot den Gästen gezielt Rabatte an, wenn diese ihren Aufenthalt bar bezahlten. Damit sollte die Rückverfolgbarkeit der Transaktionen systematisch verhindert werden. Dies stellt nicht nur ein Steuervergehen dar, sondern verstößt laut Finanzpolizei auch gegen den „Kodex für Verbraucherschutz“.

Neben der Einkommenssteuerhinterziehung wurde festgestellt, dass die Gemeinde Meran ebenfalls leer ausging: Über 40.000 Euro an Kurtaxen wurden nie abgeführt.

Infolgedessen wurde der Inhaber bei der Staatsanwaltschaft Bozen wegen ungetreuer Steuererklärung angezeigt. Die Finanzpolizei hat zudem die vorbeugende Beschlagnahme von Vermögenswerten beantragt, die der Summe der hinterzogenen Steuern entsprechen. Da die Ermittlungsphase im Rahmen der Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, gilt die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
132
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Blasen vor dem Starten
Kommentare
80
Blasen vor dem Starten
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Kommentare
46
Demonstration zur “Remigration”: “Kein Platz für rechtsextreme Ideologien in Südtirol”
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
33
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Mutige Zeugin wird plötzlich selbst attackiert
Kommentare
23
Mutige Zeugin wird plötzlich selbst attackiert
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 