Mair: „WOBI-Wohnungen stehen nicht zur Verfügung"
Verteilung von Flüchtlingsfamilien

Mair: „WOBI-Wohnungen stehen nicht zur Verfügung“

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 12:13 Uhr
Die für Sicherheit und Gewaltprävention zuständige Landesrätin Ulli Mair hat die Einrichtung eines zentral organisierten Streetworker-Dienstes auf Landesebene veranlasst.
Bozen – Im Zuge der Diskussion über die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien, die von Bozen auf das Land verteilt werden sollen, wurde das Wohnbauinstitut (WOBI) ins Gespräch gebracht. Die für das WOBI zuständige Landesrätin Ulli Mair stellt klar: „WOBI-Wohnungen stehen für die geplante Verteilung von Flüchtlingsfamilien nicht zur Verfügung“.

„Das Wohnbauinstitut verfolgt eine klar festgelegte soziale Zielsetzung unter Berücksichtigung verbindlicher Zuweisungskriterien, die nicht durch andere soziale Zwecke überlagert oder mit diesen in Konkurrenz gesetzt werden darf“, so die freiheitliche Landesrätin in einer Aussendung. Das WOBI sei ausschließlich damit beschäftigt, den knappen Wohnraum an Anspruchsberechtigte zu vergeben, und mit seinen Kapazitäten bereits vollständig gebunden. Eine Beteiligung an der geplanten Verteilung von Asylwerbern sei weder gesetzlich vorgesehen noch beabsichtigt.

Die Landesrätin verweist stattdessen auf einen gesetzlichen Spielraum auf Ebene der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften: „Gemeinden und Bezirksgemeinschaften haben die Möglichkeit, einen Antrag an das WOBI zu stellen, um Wohnungen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren aufgrund einer fehlenden Nachfrage oder Rangordnung in der betreffenden Gemeinde bzw. Bezirk nicht zugewiesen wurden, für soziale Zwecke anzumieten“, schreibt Mair.

Derzeit treffe dies nur für eine sehr geringe Anzahl peripherer Gemeinden bzw. Fraktionen zu. „Im Falle einer Anmietung übernehmen die Gemeinden und Bezirksgemeinschaften die Verantwortung für diese Objekte“, betont Mair.

