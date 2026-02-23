Mutige Zeugin wird plötzlich selbst attackiert

Von: mk

Bozen – Am Wochenende hat die Staatspolizei verstärkt die Bozner Innenstadt kontrolliert. Ein besonders schwerwiegender Vorfall hat sich auf den Talferwiesen ereignet. Den Beamten ist es dort gelungen, einen brutalen Raubüberfall zu verhindern.

An den Kontrollen in der Stadt waren neben Einheiten der Staatspolizei und der Carabinieri auch die Finanz- und der Stadtpolizei beteiligt. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Zone um den Verdiplatz, auf dem Bereich beim Stadttheater, beim WaltherPark sowie auf den Dominikaner- und Obstplatz.

Der schwerwiegendste Vorfall ereignete sich am Sonntag auf den Talferwiesen. Die Polizei, die nach einem Notruf am Einsatzort eintraf, beobachtete einen Mann und eine Frau, die versuchten einer weiteren Frau gewaltsam ihr Mobiltelefon und ihre Handtasche zu entreißen. Das Frau, die angegriffen wurde, hatte bereits eine deutliche Prellung im Gesicht.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte sie kurz zuvor beobachtet, wie der Mann und die Frau eine ältere Person, die später als Verwandter der beiden identifiziert werden konnte, angegriffen hatten. Die mutige Zeugin wollte dem älteren Herrn zu Hilfe eilen und mit ihrem Handy die Notrufnummer wählen. Darauf wurde sie von den beiden Angreifern attackiert, um sie am Absetzen des Notrufs zu hindern und ihr das Telefon zu entwenden. Nur durch das rasche Eingreifen der Polizei kam es nicht zu schlimmeren Folgen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um ein peruanisches Geschwisterpaar (41 und 38 Jahre alt). Beide sind polizeibekannt und halten sich als Asylbewerber im Land auf. Sie wurden wegen versuchten Raubes verhaftet. Während man die Frau ins Gefängnis nach Trient überstellte, wurde der Mann in die Bozner Haftanstalt gebracht.

Bereits am Samstagabend kam es zu einem weiteren Zwischenfall in der Nähe vom Verdiplatz. Dort kontrollierten Polizisten einen 34-jährigen Palästinenser mit Vorstrafen. In seiner Hosentasche entdeckten sie ein verstecktes Klappmesser. Der Mann wurde wegen illegalen Waffenbesitzes angezeigt.

Insgesamt identifizierten die Ordnungskräfte bei den Kontrollen im Stadtzentrum 266 Personen und überprüften 50 Fahrzeuge.