Siegfried Steger: Die Ketten zerrissen – der Heimat so nah

Von: ka

Telfs/Mühlen in Taufers – Am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, hatte eine Abordnung der Schützenkompanie Taufers im Pustertal die ehrenvolle Aufgabe, ihr Ehrenmitglied Siegfried Steger, den „Puschtra Bui“, in Telfs abzuholen und ihn nach Mühlen in Taufers, in seine geliebte Heimat im Süden Tirols, zurückzubringen.

Was ihm zu Lebzeiten nicht vergönnt war, konnte ihm nun – wenn auch schmerzlich spät – niemand mehr verwehren: die Heimkehr über die Unrechtsgrenze hinweg, zurück in jenes Land, dem sein Herz ein Leben lang gehörte.

Nach dem würdevollen Begräbnisgottesdienst und der bewegenden Verabschiedung in der Pfarrkirche Peter und Paul in Telfs wurde den Tauferer Schützen von den Angehörigen der Auftrag mitgegeben, Siegfried sicher nach Hause zu bringen – und gut auf ihn aufzupassen. Ein letzter Weg, getragen von Kameradschaft, Treue und Dankbarkeit.

Der Letzte der „Puschtra Buibm“ ist nun von uns gegangen. Mit ihm schließt sich ein Kapitel Tiroler Zeitgeschichte. Doch was bleibt, ist mehr als Erinnerung: Es bleibt ein Vermächtnis.

Vergessen wir sie nicht. Ihr Einsatz, ihre Opferbereitschaft und ihre Heimatliebe sollen uns Mahnung und Verpflichtung sein.

Am Samstag, dem 28. Februar 2026, begleiten wir Siegfried Steger um 13.45 Uhr, ausgehend von der Kirche in Mühlen in Taufers, zum Trauergottesdienst in die Pfarrkirche von Taufers mit anschließender Beisetzung im Friedhof.