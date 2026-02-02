Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Aus für Rebecca Passler

Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet

Montag, 02. Februar 2026 | 16:04 Uhr
Passler sorgt kurz vor Olympia für Negativ-Schlagzeilen
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Schriftgröße

Von: idr

Mailand/Cortina – Vier Tage vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina erschüttert ein Dopingfall das italienische Team: Die 24-jährige Biathletin Rebecca Passler aus Rasen-Antholz wurde positiv auf das verbotene Mittel Letrozol getestet. Das nationale Antidopinggericht TNA bestätigte die Suspendierung der Athletin. Es ist der erste Dopingfall der Spiele Mailand-Cortina 2026.

Die Substanz wurde bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs von der nationalen Antidopingbehörde Nado Italia nachgewiesen. Letrozol ist ein Aromatase-Hemmer, der seit 2008 im Leistungssport verboten ist. Der Wirkstoff senkt den Östrogenspiegel und kann theoretisch die Nebenwirkungen von Anabolika verschleiern. In der Medizin wird Letrozol zur Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium eingesetzt.

Bittere Ironie: Heimspiele ohne Heimathletin

Besonders tragisch: Passler stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Der Traum, vor heimischem Publikum zu starten, ist für sie somit geplatzt. Passler gehörte zu den fünf italienischen Biathletinnen im Olympia-Aufgebot und hatte zuletzt in Oberhof mit Rang zehn ihr bestes Weltcup-Ergebnis erzielt.

In Italien gab es bereits 2017 einen Dopingfall mit Letrozol: Bei der Tennisspielerin Sara Errani wurde der Wirkstoff nachgewiesen, sie vermutete eine Nahrungsmittelverunreinigung. Passler kann nun eine Gegenanalyse beantragen und muss die Umstände des positiven Tests erklären.

Der Fall überschattet den Start der Heimolympiade massiv. Neben Passler gehören aus Südtirol auch Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Patrick Braunhofer und Lukas Hofer zum italienischen Biathlon-Team. Ob es zu weiteren Ausfällen im Team kommt, bleibt abzuwarten.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
49
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
35
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
28
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Kommentare
26
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Kommentare
22
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 