Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste

Von: luk

Mailand/Cortina – Die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 ziehen nicht nur Sportfans aus aller Welt an, sondern auch ein besonders zahlungskräftiges Publikum. Für sogenannte „Premium-Gäste“ werden maßgeschneiderte Luxuspakete angeboten, die exklusive Erlebnisse rund um die Wettkämpfe ermöglichen – mit Preisen von wenigen hundert bis zu rund 10.000 Euro, in Einzelfällen auch deutlich darüber.

Anbieter dieser Angebote ist die US-amerikanische Firma “On Location”, der das Internationale Olympische Komitee rund zehn Prozent der Eintrittskarten für den Premium-Bereich zugewiesen hat. Zum Portfolio gehören Top-Sitzplätze bei Sportevents, exklusive Hospitality-Bereiche, schnelle Zugänge zu den Wettkampfstätten sowie besondere Zusatzleistungen wie Helikoptertransfers, reservierte Motorschlitten oder Gourmet-Menüs renommierter Köche.

Besonders gefragt sind personalisierte Pakete mit ehemaligen und aktiven Spitzensportlern. Dazu zählen etwa Treffen mit der Ski-Ikone Lindsey Vonn inklusive Abendessen und persönlichem Austausch oder gemeinsame Skitage mit dem ehemaligen Slalom-Weltcupsieger Giorgio Rocca. Weitere Angebote reichen von günstigen Tickets für Vorrundenspiele im Eishockey bis hin zu hochpreisigen Paketen für die Abschlussfeier in der Arena von Verona.

Laut On-Location-Italia-Geschäftsführer Emilio Pozzi ist die Nachfrage vor allem aus Nordamerika, Kanada und Nordeuropa hoch. Besonders beliebt sind Eishockeybewerbe mit NHL-Stars, die alpinen Skiwettkämpfe sowie die Big-Air-Bewerbe im Freestyle-Bereich. Überraschend stark sei auch das Interesse am Skibergsteigen, das 2026 erstmals olympisch ist. Etwas geringer falle hingegen die Nachfrage im Eiskunstlauf aus.

Zu den Kunden zählen laut Medienberichten Mitglieder internationaler Adelshäuser – wie etwa der Prinz von Tonga, Gäste aus dem arabischen Raum sowie exklusive Reisegruppen, die ihren Aufenthalt mit weiteren Programmpunkten in Norditalien verbinden. Ziel sei es, die Olympischen Spiele nicht nur zu besuchen, sondern als umfassendes Erlebnis zu „leben“.

Nach Ansicht der Veranstalter sollen diese Angebote auch langfristig Wirkung zeigen: Cortina und die Dolomiten könnten nach den Spielen verstärkt als internationale Destination für Wintersport- und Erlebnisreisen profitieren – nicht zuletzt durch den olympischen Glanz, der über das Jahr 2026 hinausstrahlen soll.