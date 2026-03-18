Diesel so teuer wie lange nicht: Regierung prüft 100-Euro-Bonus

Von: luk

Die Spritpreise steigen weiter deutlich an. Besonders Diesel hat ein neues Hoch erreicht: Laut aktuellen Erhebungen liegt der Durchschnittspreis im Selbstbedienungsmodus bei 2,089 Euro pro Liter – so hoch wie zuletzt im März 2022. Benzin kostet derzeit im Schnitt 1,855 Euro pro Liter.

Angesichts der starken Preissprünge prüfen die italienischen Behörden mögliche Spekulationen. Die Finanzpolizei hat Mineralölkonzerne und Großhändler zu Einkaufsmengen und Verkaufspreisen befragt. Ziel ist es, mehr Transparenz zu schaffen und unzulässige Preisaufschläge auszuschließen.

Ein genereller Abbau der Verbrauchssteuern ist derzeit vom Tisch, berichtet die Zeitung Corriere della Sera. Stattdessen arbeitet das Ministerium für Unternehmen und Made in Italy unter Minister Adolfo Urso an gezielten Maßnahmen. Diskutiert werden ein Treibstoffbonus von rund 100 Euro für einkommensschwache Familien mit einem ISEE bis 15.000 Euro sowie ein Steuerguthaben für Transportunternehmen.

Branchenverbände des Transportsektors fordern rasche Entlastungen, um eine Weitergabe der Kosten und damit eine neue Inflationswelle zu verhindern. Entscheidungen werden nach dem Referendum vom Wochenende – also ab dem 24. März – erwartet.