Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger von Trient

Von: luk

Trient – Benito Mussolini bleibt Ehrenbürger der Stadt Trient. Ein Antrag auf Aberkennung der Ehrenbürgerschaft hat im Gemeinderat nicht die erforderliche Mehrheit erreicht.

Der Ausgang war erwartet worden: Für den Beschluss wären nämlich 32 Ja-Stimmen notwendig gewesen, 28 Ratsmitglieder stimmten dafür. Zwei enthielten sich, zehn gaben keine Stimme ab. Die Abstimmung erfolgte geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weshalb unklar bleibt, aus welchen politischen Reihen die fehlenden Stimmen kamen.

Die Antragsteller zeigten sich enttäuscht. In einer gemeinsamen Erklärung betonten mehrere Listen und Gruppen die symbolische Bedeutung solcher Entscheidungen für die Werte einer Gemeinschaft.

Der Antrag war von einem breiten Bündnis im Gemeinderat eingebracht worden.