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Wintereinbruch mit Schneefall

Autofahrer am Jaufenpass in Not

Freitag, 15. Mai 2026 | 16:49 Uhr
Not am Jaufenpass schnee auto
Freiwillige Feuerwehr Ratschings
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Von: luk

Jaufenpass – Der plötzliche Wintereinbruch über Südtirol am Donnerstag hat am Jaufenpass für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Ratschings – Zug Gasteig mitteilt, gingen am Nachmittag mehrere Notrufe ein, nachdem Fahrzeuge wegen des Schneefalls auf der Jaufenpassstraße nicht mehr weiterkamen. Der Jaufenpass verbindet das Wipptal mit dem Passeiertal.

Die Alarmierung erfolgte gegen 15.00 Uhr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Autos mit Sommerreifen kurz unterhalb des Passes feststeckten.

Die Feuerwehr versuchte, die Fahrzeuge zu befreien und die Situation abzusichern. Gleichzeitig wurde der Straßendienst verständigt, der die Straße mit einem Schneepflug räumte.

Im Einsatz standen fünf Feuerwehrleute des Zuges Gasteig mit Löschfahrzeug und Mannschaftstransportfahrzeug. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden an. Neben der Feuerwehr war auch der Straßendienst im Einsatz.

Bezirk: Burggrafenamt

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