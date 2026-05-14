“Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen immer häufiger”

Von: ka

Rom/Pescasseroli/Abbateggio – In den ersten vier Monaten des Jahres 2026 wurden in Italien 190 tote Wölfe auf Straßen, in Wäldern oder auf dem Land gefunden. Hinzu kommen neun verletzte oder gefangene Wölfe sowie vier, die wieder in die Natur entlassen wurden.

Besorgniserregend ist laut dem Wolfsobservatorium von 30Science.com, dass es zunehmend zu Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen in von Menschen geprägten Umgebungen kommt, also in von Menschen bewohnten oder frequentierten Gebieten.

Allein im Zeitraum März bis April verzeichnete die Beobachtungsstelle 46 dokumentierte Sichtungen, 47 Raubtierangriffe auf Beutetiere sowie sechs Fälle, die als direkte Begegnungen, Bedrohungen oder mögliche Angriffe auf Menschen eingestuft wurden.

Unter diesen sticht vor allem der Vorfall von Abbateggio in den Abruzzen hervor. Dabei handelte es sich sehr wahrscheinlich um einen Wolfsangriff auf einen Mann. Obwohl dieser Vorfall von den zuständigen Behörden noch nicht offiziell bestätigt wurde, stellt er den schwerwiegendsten Vorfall im Bereich der Beziehung zwischen Menschen und Wölfen dar, der seit Jahresbeginn verzeichnet wurde.

Laut den vom Observatorium gesammelten Unterlagen – darunter Berichte der Carabinieri Forestali, Gemeindeakten und Krankenhausberichte – wurde am 13. Februar ein Einwohner von Abbateggio in der Provinz Pescara von einem Wolf angegriffen, als er sein Haus verließ, um seine Mülltonne herauszustellen. Das Tier, das als „groß“ beschrieben wird, soll dem Mann in den Unterarm und die linke Hand gebissen und ihm dabei mehrere Verletzungen sowie einen Bruch des Kahnbeins zugefügt haben. Das Opfer konnte sich dank seines Hundes in das Haus retten und wurde anschließend bis zum 20. Februar im Krankenhaus von Pescara behandelt.

Die Diagnose des Krankenhauses spricht ausdrücklich von „Wunden durch einen Wolfsbiss“, doch die Region Abruzzen hat den Angriff durch diese Tierart noch nicht offiziell bestätigt. Dennoch bleibt es einer der heikelsten Vorfälle der letzten Jahre im Verhältnis zwischen Großraubtieren und der ansässigen Bevölkerung.

Bürgermeister Gabriele Luciano Di Pierdomenico aus Abbateggio betont, dass sich der Vorfall im Februar in einem Randgebiet der Gemeinde ereignet habe, außerhalb des Wohngebiets. Dort können sich Wildtiere auf der Suche nach Nahrung leichter nähern. „Dies führt bei den Bürgern zu Angst, selbst bei einem einfachen Spaziergang“, bemerkt er.

Antonio Di Marco, Vizepräsident der Kommission für Raumordnung, Umwelt und Infrastrukturen des Regionalrats der Abruzzen, sagte gegenüber dem Wolfsobservatorium: „Der Fall wurde zu den Akten genommen, aber es war nicht möglich, ihn mit absoluter Sicherheit zuzuordnen.“ „Die betroffene Person hatte jedoch keine Zweifel bei der Beschreibung des Tieres.“

Laut Di Marco betrifft das Problem vor allem den Umgang mit diesem Phänomen in Bergregionen und kleinen Gemeinden im Landesinneren. „Die Menschen, die in den Parkgebieten leben, wissen oft nicht, wie sie sich bei einer Begegnung mit einem Wolf oder einem Bären verhalten sollen. Es bedarf einer kontinuierlichen und flächendeckenden Aufklärung. Die Bürgermeister werden bei der Bewältigung einer immer komplexer werdenden Situation auf sich allein gestellt.“

Der Bericht der Wolfsbeobachtungsstelle hebt hervor, dass Verkehrsunfälle auf Straßen und Schienen mit 70 Todesfällen die Hauptursache für die festgestellte Sterblichkeit der 190 tot aufgefundenen Wölfe sind. Es folgen 61 Fälle, bei denen die Ursache noch nicht ermittelt wurde, 29 Vergiftungsfälle, neun Fälle tödlicher Verletzungen oder anderer Unfallursachen, acht Fälle, die auf Wilderei oder illegale Tötungen zurückzuführen sind, sowie sieben Fälle, die auf Krankheiten oder Konkurrenzkämpfe unter Tieren zurückzuführen sind.

Die geografische Verteilung macht deutlich, dass die Sterblichkeit inzwischen im ganzen Land verbreitet ist. Die Regionen mit den meisten toten Wölfen sind das Piemont mit 33 Fällen, die Abruzzen und die Toskana mit jeweils 29 Funden. In der Emilia-Romagna wurden 26 Fälle registriert, im Trentino zwölf und in Apulien elf. Dahinter folgt Latium mit acht gemeldeten Fällen. In der Basilikata beläuft sich die Zahl auf sieben, in Kampanien und der Lombardei auf jeweils sechs. In den Marken und in Molise wurden jeweils fünf Fälle registriert, in Ligurien vier und in Südtirol schließlich drei.

Zwischen März und April kam es zu Vorfällen, die die Auseinandersetzung um die Anwesenheit der Wölfe weiter verschärft haben. Im Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise wurden innerhalb weniger Wochen mindestens 21 tote Tiere aufgefunden, viele davon vermutlich durch mit landwirtschaftlichen Pestiziden verseuchte Köder vergiftet.

Für Luciano Sammarone, den Direktor des Parks, handelt es sich um „einen Akt des Umweltterrorismus”. Die geografische Verteilung der Funde lässt seiner Meinung nach auf eine koordinierte Aktion schließen: „Wenn die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, dann haben wir es mit einer Strategie zu tun.“

Zudem schlägt Sammarone wegen des wahllosen Einsatzes von Gift Alarm: „Es ist eine feige Methode, die das Gebiet mit Tod übersät, ohne zu wissen, wer davon betroffen sein wird. Meine Befürchtung ist, dass es ein weiteres prominentes Opfer geben könnte, wie den Marsicano-Braunbären.“

Auch in der Toskana hat sich die Stimmung zugespitzt. In der Gegend um Pisa sollen mehrere Wölfe getötet, geköpft und an öffentlichen Orten zur Schau gestellt worden sein. Diese Vorfälle haben die politische und mediale Auseinandersetzung weiter angeheizt.

Laut Luigi Boitani, einem der führenden europäischen Experten für diese Tierart, bestätigen die Zahlen für das Jahr 2026 ein grundlegendes Problem, das bis heute ungelöst ist. „Es passiert das, was schon immer passiert ist: Der Wolf ist auf dem Papier geschützt“, bemerkt der Professor. „In der Realität wird der Wolf durch Wilderei reguliert.“

Boitani hebt das Fehlen eines wirklich koordinierten nationalen Plans hervor, der auf gemeinsamen wissenschaftlichen Daten basiert. „Viele Menschen glauben, sie könnten den Wolf auf eigene Faust managen. Heute gibt es jedoch viel mehr Wölfe als früher, und daher steigt auch die Zahl der getöteten Tiere.“

Der Experte warnt zudem vor einer zersplitterten Steuerung auf regionaler Ebene, insbesondere in den Alpengebieten, in denen sich die Tiere über internationale Grenzen hinweg bewegen. „Das Wolfsmanagement kann nicht im kleinen Maßstab erfolgen. In den Alpen ist ein internationales Management erforderlich, das mit Frankreich, der Schweiz und Österreich abgestimmt ist.“ Er fügt hinzu: „Die Herabstufung ändert nichts daran, dass der Wolf eine geschützte Art bleibt. Der Schutzgrad ändert sich, aber die Verpflichtung, einen günstigen Erhaltungszustand zu gewährleisten, bleibt bestehen.“

Inzwischen hat das Oberste Institut für Umweltschutz und Umweltforschung ISPRA die theoretischen Höchstquoten für die Entnahme aktualisiert, die im neuen nationalen Wolfsmanagementplan vorgesehen sind, und die nationale Gesamtzahl auf 180 Tiere angehoben. Die höchsten Quoten gelten für die Regionen Piemont, Toskana, Emilia-Romagna und Latium.

Laut ISPRA leben heute in Italien etwa 3.700 Wölfe, was eine der bedeutendsten Populationen Europas darstellt. Das Wachstum der Population hat jedoch zwangsläufig zu einer Zunahme der Begegnungen mit dem Menschen geführt. Es kommt zu Angriffen auf Viehbestände, zu Sichtungen in der Nähe von Siedlungen und zum Auftreten in städtischen oder stadtnahen Gebieten.

Das neue technische Gutachten führt zudem Kriterien zur Identifizierung von sogenannten „Schadens-Hotspots” ein. Damit sind Gebiete gemeint, die sich durch wiederholte Raubzüge auf Viehbestände auszeichnen. Darüber hinaus wird auf das Protokoll zu den sogenannten „vertrauten Wölfen” verwiesen. Dieses sieht schrittweise Maßnahmen bis hin zur möglichen Entnahme der als problematisch eingestuften Tiere vor.

Einer der umstrittensten Aspekte ist der Vergleich der theoretischen Abschussquoten mit der Zahl der seit Jahresbeginn tatsächlich getöteten Wölfe. In den Abruzzen beispielsweise wurden bei einer ISPRA-Quote von neun Exemplaren bereits 29 Wölfe getötet. Ähnlich sieht es in der Emilia-Romagna, im Piemont, in der Toskana und im Trentino aus. Auch dort wurde die im neuen Managementsystem vorgesehene theoretische Schwelle bereits überschritten.

Die Daten zeigen ein uneinheitliches Bild mit einem klaren Trend: In vielen Regionen Italiens hat die Zahl der Wölfe, die durch Unfälle, Vergiftungen oder Wilderei ums Leben kommen, bereits das Niveau erreicht oder überschritten, das durch die offiziellen Managementpläne theoretisch zulässig wäre.

Und genau hier liegt heute der Kern der Debatte über den Wolf: Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Artenschutz, der Sicherheit lokaler Gemeinschaften und der Eindämmung von Konflikten zwischen Mensch und Wolf zu finden, ohne dabei illegale Lösungen oder eine Radikalisierung der Auseinandersetzungen in den betroffenen Gebieten zuzulassen. Ob das gelingen kann?