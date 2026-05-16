Starker Rückreiseverkehr am Sonntag erwartet

Von: luk

Bozen – Nach dem Feiertag und dem verlängerten Wochenende in Österreich und Deutschland rechnet das Portal Verkehrsinfos.it auch in Südtirol mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Bereits am Donnerstag hatte es auf den wichtigsten Verkehrsachsen im Land teils starken Reiseverkehr gegeben.

Für das Wochenende selbst erwarten die Verkehrsexperten insgesamt eine noch relativ entspannte Lage. Vor allem am Sonntag dürfte es allerdings zu stärkerem Rückreiseverkehr kommen, wenn viele Urlauber und Ausflügler die Heimreise antreten.

Besonders betroffen könnten erneut die Brennerautobahn sowie die wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen durch Südtirol sein. Schon am Freitag gab es in Richtung Norden erheblichen Schwerlastverkehr. Bei Bozen standen Lkw Stoßstange an Stoßstange.

Als deutlich kritischer stuft Verkehrsinfos.it bereits die kommenden beiden Wochenenden ein. Zum einen wird rund um das Pfingstwochenende ab dem 23. Mai mit starkem Reiseverkehr gerechnet. Zum anderen dürfte auch das sogenannte „DEMO-Wochenende“ ab dem 30. Mai für zusätzliche Belastungen auf den Straßen sorgen.