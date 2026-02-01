Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trump droht Kanada mit Reaktion wegen China-Pakt
US-Präsident Trump droht Kanada mit neuen Zöllen

Trump droht Kanada mit Reaktion wegen China-Pakt

Sonntag, 01. Februar 2026 | 07:54 Uhr
US-Präsident Trump droht Kanada mit neuen Zöllen
APA/APA/AFP/ANNABELLE GORDON
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung gegen Kanada bekräftigt, mit einer “sehr substanziellen” Reaktion zu antworten, sollte das Land ein Handelsabkommen mit China abschließen. “Wir wollen nicht, dass China Kanada übernimmt”, sagte Trump am Samstag (Ortszeit). Trump hatte bereits in der Vorwoche erklärt, er werde Zölle von 100 Prozent auf kanadische Waren verhängen, sollte das Land ein solches Abkommen umsetzen.

Die Äußerungen vom Samstag sind die jüngste Eskalation in einer Reihe von Drohungen. Bereits am Donnerstag hatte Trump mit Strafzöllen von 50 Prozent auf alle in Kanada gefertigten Flugzeuge gedroht. Zudem kündigte er an, die Zertifizierung für Maschinen des Flugzeugbauers Bombardier und anderer Hersteller entziehen zu wollen. Trump begründete dies damit, dass Kanada sich weigere, mehrere Flugzeugtypen des US-Konkurrenten Gulfstream zuzulassen.

Luftfahrtbranche und Gewerkschaften warnen

Branchenvertreter und Gewerkschaften warnten vor gravierenden Folgen einer solchen Maßnahme. US-Fluggesellschaften wie American Airlines und Delta Air Lines setzen für viele ihrer Regionalverbindungen auf in Kanada gebaute Maschinen. Zudem ist unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Trump die Zulassungen entziehen könnte, da dies Aufgabe der US-Luftfahrtbehörde FAA ist. Deren Vorschriften erlauben einen solchen Schritt aus Sicherheitsgründen, nicht jedoch aus wirtschaftlichen Gründen.

Die neuen Drohungen fallen in eine Zeit größerer Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern. Der kanadische Premierminister Mark Carney drängt angesichts der US-Handelspolitik auf eine größere Unabhängigkeit von den USA. Vergangene Woche hatte er mit Blick auf die Politik der USA ein Ende der regelbasierten Weltordnung beklagt und andere Staaten zu Partnerschaften aufgerufen, um dem entgegenzuwirken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
119
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
94
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
36
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Kommentare
33
Djokovic bezwingt Sinner und trifft im Finale auf Alcaraz
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Kommentare
32
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 