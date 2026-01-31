Pkw überschlägt sich auf der MeBo

Von: mk

Terlan – Auf der Schnellstraße MeBo hat sich auf der Höhe von Terlan am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ein Unfall zugetragen. Ersten Informationen zufolge kam es zu dem Unfall auf der Norspur im Baustellenbereich. Ein Pkw überschlug sich.

Andere Fahrzeuge sollen in den Unfall nicht verwickelt sein. Der Lenker des Pkw wurde vom Weißen Kreuz ins Bozner Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sollen glücklicherweise nicht schwerwiegend sein.

Die Freiwillige Feuerwehr von Terlan hat sich um die Bergung des Fahrzeugs gekümmert und die Unfallstelle mit dem Straßendienst geräumt. Im Zuge des Einsatzes kam es zu Staus und Verzögerungen auf der Schnellstraße.

Gegen 22.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten beendet. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.