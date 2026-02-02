Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prominenz in Cortina: Stars, Staatsgäste und Royals erwartet
Tom Cruise macht Cortina seine Aufwartung

Prominenz in Cortina: Stars, Staatsgäste und Royals erwartet

Montag, 02. Februar 2026 | 14:01 Uhr
Tom Cruise macht Cortina seine Aufwartung
APA/APA/AFP/Archivbild/HENRY NICHOLLS
Schriftgröße

Von: apa

Cortina fiebert dem Beginn der Olympischen Winterspiele am Freitag entgegen und bereitet sich zugleich auf einen Promi-Ansturm vor. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Adel und Showbusiness wie Tom Cruise werden in dem alpinen Nobelort erwartet. Präsidenten, Minister, Mitglieder von Königshäusern sowie Sportler aus unterschiedlichen Disziplinen – nicht nur aus dem olympischen Bereich – haben sich bereits in Cortina angekündigt.

Hollywoodstar Tom Cruise gehört zu den bekanntesten Namen, die in der Skiortschaft erwartet werden. Der Schauspieler und “Mission: Impossible”-Darsteller ist offizieller Gast der Veranstaltung und fungiert zugleich als Botschafter der Olympischen Spiele von Los Angeles 2028. Für ihn steht ein privates Chalet im exklusiven Ortsteil Alverà bereit, einer besonders begehrten Lage mit Blick auf die Tofane-Berge, wie die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Montag berichtete.

Mehrere Partys und Empfänge geplant

Insiderkreisen zufolge könnte auch Microsoft-Mitgründer Bill Gates in Cortina eintreffen. Der Milliardär und Philanthrop zählt zu den sogenannten “Big Spendern”, die sich seit der Pandemie verstärkt für hochkarätige Sportereignisse interessieren. Ein zentraler Treffpunkt für Sportler und Offizielle ist die Casa Veneto, der Repräsentationssitz der Gastgeberregion Venetien in der historischen “Casa delle Regole”. Auf drei Etagen finden dort Empfänge statt, auf der obersten Ebene auch institutionelle Abendessen.

Internationale Royals sind ebenfalls angekündigt. Der norwegische Kronprinz Haakon wird sich im Trentiner Tal Val di Fiemme aufhalten und mehrere Wettbewerbe besuchen, darunter die Langlaufstaffeln. Der tongaische Prinz Viliami Tukuʻaho hat eines der exklusiven Luxuspakete des offiziellen Olympia-Hospitality-Anbieters “On Location Italia” gebucht.

Neben offiziellen Terminen sind zahlreiche Empfänge und Cocktailpartys geplant. Das Magazin Cosmopolitan lädt in den Club Lanterna des Ambra Boutique Hotels, während die Weinkellerei Villa Sandi am frühen Abend zu Aperitif und DJ-Set in Zusammenarbeit mit Timberland bittet.

Wirtschaft und Politik ebenfalls angesagt

Auch bekannte Namen aus Wirtschaft und Politik werden in Cortian erwartet. Die italienische Tourismusministerin Daniela Santanchè gilt als Stammgast des traditionsreichen Restaurants “Il Camineto”. Modeunternehmer Renzo Rosso, Eigentümer des Hotels Ancora, hat zudem den Brave Club eröffnet, der an den Februarwochenenden für Nachtleben sorgen soll.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
49
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Kommentare
44
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
28
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Kommentare
23
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Kommentare
21
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 