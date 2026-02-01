Aktuelle Seite: Home > Italien > Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Polizisten erwidern das Feuer und verletzen den Mann schwer

Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei

Sonntag, 01. Februar 2026 | 20:57 Uhr
I danni alla volante della polizia colpita con colpi di arma da fuoco da un uomo cinese di trent\'anni, al quale gli agenti hanno risposto al fuoco, Milano, 1 Febbraio 2026, athesiadruck2_20260201205652169_df919441d2e135e6ed934b9eaeb0bff5
ANSA/Andrea Fasani
Schriftgröße

Von: ka

Mailand/Rogoredo – Der Vorfall ereignete sich in Rogoredo, das als Drogenumschlagplatz bekannt ist. Der Unbekannte feuerte mindestens drei Schüsse auf ein Polizeiauto ab, das ihn aufhalten wollte.

ANSA/Andrea Fasani

Nach dem Tod eines Drogenhändlers vor wenigen Tagen war das Viertel Rogoredo in Mailand am Sonntag erneut Schauplatz einer Schießerei. Am frühen Nachmittag eröffnete ein 25-jähriger Chinese zwischen der Piazza Mistral und der Via Cassinis im Mailänder Stadtteil Rogoredo, der als Drogenumschlagsplatz bekannt ist, das Feuer auf die Polizei. Kurz zuvor hatte er einen 50-jährigen italienischen Wachmann auf dem Weg zur Arbeit mit einem Stock angegriffen und ihm seine Dienstwaffe, eine Walther P99, entrissen. Nach dem Alarmruf an die Notrufnummer 112 begannen die Ermittler der Polizei mit der Suche nach dem bewaffneten Mann. Als er gestellt wurde, eröffnete der Räuber das Feuer auf den gepanzerten Land Cruiser der Uopi, der Spezialeinheit der Staatspolizei, wobei er mindestens drei Schüsse abgab.

Die Beamten erwiderten das Feuer und verletzten den Mann schwer am Kopf und am Arm. Er liegt nun im Krankenhaus Niguarda in Mailand in lebensbedrohlichem Zustand. Kein Polizist wurde verletzt.

Die Schießerei ereignete sich nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall im selben Mailänder Stadtteil. Am 26. Januar war ein 28-Jähriger gestorben, der bei einer Drogenkontrolle von der Polizei angeschossen worden war.

 

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Kommentare
44
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Kommentare
42
Gefahr für Mensch und Tier: Wolf im Piemont überfahren
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
37
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
Kommentare
26
Rom: Engel in Basilika trägt Meloni-Gesicht
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
21
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 