Bozen feiert klaren 7:2-Derbysieg gegen Pustertal

Bozen – Nach dem deutlichen 9:1-Heimsieg im Derby am 31. Oktober holt der HCB Südtirol Alperia im zweiten Heimderby der Saison einen weiteren souveränen Erfolg.

Dieses Mal besiegten die Füchse den HC Falkensteiner Pustertal mit 7:2, womit Bozen in der Tabelle als Vierter nun fünf Punkte Vorsprung auf den Sechsten Pustertal hat. Gleichzeitig beendeten die Südtiroler eine zwei Spiele andauernde Niederlagenserie. Beide Niederlagen waren jedoch auswärts; zu Hause holten sie in den letzten sieben Spielen immer mindestens einen Punkt, fünf davon gewannen sie. Vor 6.738 Fans in der ausverkauften Sparkasse Arena startete die Heimmannschaft stark und ging bereits nach 93 Sekunden durch ein Powerplay-Tor von Cole Schneider in Führung. Nur dreieinhalb Minuten später erhöhte Daniel Mantenuto, erneut in Überzahl, auf 2:0, und Brad McClure sorgte in der 16. Minute mit dem 3:0 früh für eine kleine Vorentscheidung. Auch im Mitteldrittel änderte sich wenig: Pustertal nahm zu viele Strafen und kassierte drei weitere Powerplay-Tore. Nach 40 Minuten stand es bereits 7:0. Doch im Schlussdrittel nahm Bozen etwas Tempo aus dem Spiel, sodass die Gäste noch zweimal anschreiben konnten; am Ende setzte es aber die dritte Derbyniederlage in Bozen in Folge.

Ein weiterer großer Derbyabend in der Sparkasse Arena in Bozen. Nach dem 9:1 vom 31. Oktober setzt sich der HCB Südtirol Alperia klar mit 7:2 gegen die Rivalen des HC Falkensteiner Pustertal durch und sichert sich damit – bereits zum dritten Mal in dieser Saison – das Derby. Die Weiß-Roten dominierten die ersten 40 Minuten, mit McClure als Protagonisten seines siebten Doppelpacks der Saison und seines achten Mehrtore-Spiels. Für Bozen sind es drei wichtige Punkte für die Tabelle: Die Foxes kehren damit auf Rang vier zurück, mit vier Punkten Rückstand auf Salzburg (das ein Spiel mehr absolviert hat) sowie mit drei Punkten Vorsprung auf Olimpija und fünf auf die Wölfe.

Der Spielverlauf: Coach Shedden verzichtet auf den verletzten Barberio und schont im Rahmen der Rotation Gibson, Gennaro und Marchetti. Im Tor steht Harvey.

Die Foxes nutzen gleich zu Beginn zwei Powerplays und erzielen sofort zwei Treffer: In der 2. Minute bedient McClure Schneider, der allein vor Rabanser keine Mühe hat zu verwandeln. In der 5. Minute folgt das 2:0: Der Schuss von Pollock wird vom Torhüter der Schwarz-Gelben abgewehrt, doch Mantenuto steht goldrichtig und schiebt ein. Pustertal gibt jedoch nicht auf und prüft Harvey immer wieder, beendet das erste Drittel sogar mit mehr Torschüssen als die Weiß-Roten. Dennoch trifft Bozen erneut: In der 16. Minute belohnt Bradley den Vorstoß von McClure, der den Verteidiger ausspielt und den Puck zum 3:0 ins Kreuzeck jagt.

Die Wölfe kommen zu Beginn des Mitteldrittels durch Ticar zu guten Chancen, der zweimal den Anschlusstreffer verpasst. Der Slowene wandert anschließend wegen Protesten auf die Strafbank, und die Foxes ziehen weiter davon: In der 22. Minute prallt Gazleys Schuss vom Schlittschuh Zanattas ab und rutscht Rabanser zwischen den Beinen hindurch ins Tor. Die Weiß-Roten sind nun nicht zu stoppen, spielen erneut in Überzahl und erzielen in der 31. Minute auch den fünften Treffer: Ein schwerer Fehler von Rueschhoff, der beim Versuch Zeit zu schinden einen Rückpass spielt, der jedoch bei Pollock landet – dieser bleibt allein vor Rabanser eiskalt. 72 Sekunden später fällt auch das 6:0: Digiacinto sieht den einlaufenden Di Perna, der entscheidend abfälscht. In der 36. Minute macht Bozen im Powerplay das 5 von 5 perfekt und trifft zum 7:0 durch McClure mit einem Schuss ins Kreuzeck, nachdem Schneider kurz zuvor noch den Pfosten getroffen hatte.

Im Schlussdrittel gestalten die Gäste das Ergebnis etwas freundlicher: In der 45. Minute verwertet Ticar ein Powerplay. Bozen sucht danach den achten Treffer, bleibt mit Mantenuto vor Rabanser jedoch ohne Erfolg. Harvey muss wegen Krämpfen das Eis verlassen und wird durch Vallini ersetzt. Die Uhr läuft herunter, und in der 54. Minute erzielt Bowlby den zweiten Treffer der Schwarz-Gelben, indem er einen Abpraller vor dem Tor verwertet. Es ist das letzte Highlight der Partie – die drei Punkte gehen an die Foxes.

Nun steht die olympische Pause an. Acht Foxes-Spieler wurden für die Nationalmannschaft einberufen, für alle anderen gibt es eine Woche Erholung, bevor es zurück aufs Eis geht, um die letzte Phase der Regular Season und anschließend die Playoffs vorzubereiten. Der Hockeybetrieb ruht jedoch nicht: In Erwartung der nächsten Heimspiele am 20. und 21. Februar gegen Graz und Fehérvár findet am Mittwoch, den 4. Februar, um 19:30 Uhr das Freundschaftsspiel zwischen Italien und Deutschland statt.

Wölfe laufen in der Sparkasse Arena ins offene Messer

Vor der Olympiapause steigt in der Sparkasse Arena noch einmal das große Südtiroler Eishockey-Gipfeltreffen zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem HC Falkensteiner Pustertal. Der HCP könnte mit einem Sieg bereits 5 Runden vor dem Ende der Regular Season die Playoffteilnahme mathematisch fixieren und mit einem “Dreier” sogar die Füchse in der Tabelle überholen. HCB Coach Doug Shedden kann mit Ausnahme des Langzeitverletzten Mark Barberio sein bestes Team aufbieten und er setzt im Tor wieder auf Sam Harvey. Somit müssen mit Ersatzgoalie Gibson, Marchetti und Gennaro gleich drei überzählige Spieler der “Füchse” auf der Tribüne Platz nehmen. Beim HCP fehlt neben dem angeschlagenen JC Lipon heute auch der erkrankte Stammtorhüter Eddie Pasquale, weshalb Jakob Rabanser zu seinem neunten Ligaspiel kommt und der 18jährige Alexander Mair die Rolle als Backup übernimmt.

Der HCP startet viel zu offensiv und übermotiviert in das Spiel und kassiert gleich in der Anfangsphase zwei fatale Strafen: bereits nach eineinhalb Minuten hat Cole Schneider im Powerplay nach einem Steilpass von McClure alle Zeit der Welt um Rabanser zu umspielen und zum 1:0 einzudrücken. Wenig später das zweite Powerplay für die Hausherren und schon wieder klingelt es im Kasten des HCP, als Mantenuto nach einem Onetimer von Pollock zum 2:0 abstauben kann. In der Folge macht der HCP zwar das Spiel, in der 10. Minute scheitert Purdeller nach schöner Vorarbeit von Ticar jedoch an Harvey und zwei Minuten später haben die Schwarz-Gelben bei einem Lattentreffer von McClure sogar noch Glück, dass es nicht bereits 3:0 steht. In der 13. Minute beißt sich Di Tomaso bei einem Diagonalschuss an Harvey die Zähne aus und kurze Zeit später erhöht McClure bei einem 2 gegen 1 Konter mit einem präzisen Schuss ins kurze Kreuzeck dann doch noch auf 3:0. Auch die Schlussoffensive des HCP mit guten Chancen für Ticar, Purdeller und Almquist bringt nichts Zählbares ein, weshalb es mit dem hohen Rückstand von 0:3 für den HCP zum ersten Mal in die Kabinen geht.

Im zweiten Drittel geht es in derselben Tonart weiter und das Debakel nimmt seinen Lauf. In der Startminute kann Ticar bei einer guten Chance Harvey erneut nicht bezwingen und muss im Anschluss wegen Protestierens auf die Strafbank. Im folgenden Powerplay lenkt Zanatta einen Schuss von Di Giacinto mit dem Schlittschuh zum 4:0 ins eigene Tor. Der HCP stürmt weiterhin kopflos auf das Tor von Harvey und die Kontertore fallen wie die reifen Früchte: Pollock trifft nach missglücktem Rückpass von Rueschhoff zum 5:0, Di Perna erzielt per Deflection das 6:0 und McClure erhöht mit dem fünften Überzahltor im fünften Powerplay auf 7:0 für die Füchse.

Damit ist die Partie gelaufen, im Schlussdrittel gelingt den Gästen immerhin noch Ergebniskosmetik durch einen Onetimer von Ticar im Powerplay und einen Treffer aus kurzer Distanz von Henry Bowlby, mehr als das 2:7 ist jedoch nicht mehr drin und somit müssen die Wölfe zum dritten Mal in dieser Saison eine herbe Derbyniederlage einstecken.

Nun pausiert die ICE Hockey League für zweieinhalb Wochen wegen der olympischen Spiele in Mailand, zu denen gleich 7 Spieler des HCP einberufen wurden. Die Wölfe kehren am Freitag, den 20. Februar um 19.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Fehervar in den Ligabetrieb zurück.

HCB Südtirol Alperia – HC Falkensteiner Pustertal 7 – 2 [3-0; 4-0; 0-2]

Tore: 01:33 Cole Schneider PP1 (1-0); 04:59 Daniel Mantenuto PP1 (2-0); 15:14 Brad McClure (3-0); 21:37 Dustin Gazley PP1 (4-0); 30:31 Brett Pollock PP1 (5-0); 31:13 Dylan Di Perna (6-0); 35:01 Brad McClure PP1 (7-0); 42:42 Rok Ticar PP1 (7-1); 53:34 Henry Bowlby (7-2)

Torschüsse: 29-41

Strafminuten: 8-10

Schiedsrichter: Ofner, Sternat / Fleischmann, Mantovani

Zuschauer: 6.738 (sold out)