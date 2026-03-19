Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit

Von: luk

Forst – Zum Frühlingserwachen kann perfekt das FORST Osterbier 2026 genossen werden. Dieses besticht mit seinem blumigen, frischen Geschmack, angenehmen Aromanoten und ist ab sofort erhältlich.

Das Osterfest feiern mit FORST, aber nicht nur, denn nach Tradition und Kirchenkalender beginnt die Osterzeit am Ostersonntag und endet am Pfingstsonntag. Das helle Lagerbier ist hierbei der ideale Begleiter und punktet mit seinem blumig frischen Geschmack sowie mit verführerisch weichen Aromanoten. Die goldgelben Farbnuancen des Bieres entstehen unter anderem durch die spezielle Verwendung von Aromahopfen – ein Hopfen, welcher an die Osterblüte erinnert und beim ersten Schluck seinen unverkennbaren Geschmack entfaltet.

Das FORST Osterbier 2026 garantiert Genussmomente und bietet den perfekten Rahmen, um gemeinsam auf das Osterfest anzustoßen. Eigens für diese Festlichkeit und die dazugehörige Osterzeit kreiert die Spezialbier-Brauerei FORST den idealen Begleiter zu traditionellen Gerichten. Die heitere und ansprechende Aufmachung bietet sich als ideale Geschenkidee an. Bereiten Sie Ihren Liebsten eine Freude und verschenken Sie das FORST Osterbier im passenden Basket à 6 oder in der praktisch, sympathischen FORST „Souvenir Box“ à 12 Flaschen.

Das FORST Osterbier ist ab sofort in der 33cl Flasche im Karton à 24, im Basket à 6 oder in der FORST „Souvenir Box“ à 12 italienweit bei ausgewählten Getränkefachgroßhändlern, im FORST Shop, im FORST-Onlineshop unter www.forst.it und in den FORST-Gastronomien erhältlich.