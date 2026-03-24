Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze

Von: mk

Bozen – In der Provinz Bozen liegen die Preise derzeit bei rund 1,70 bis 1,80 Euro pro Liter für Benzin und bei über 1,90 Euro bis hin zu rund 2,00 Euro pro Liter für Diesel, mit einzelnen Spitzen darüber. Damit liegt Südtirol über dem staatlichen Durchschnitt, wie die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) erklärt. Für viele Haushalte bedeutet diese Entwicklung eine erhebliche Mehrbelastung im Alltag – insbesondere für Pendler, Familien und Betriebe im ländlichen Raum.

Die Ursachen dieser Entwicklung sind komplex. Einerseits treiben geopolitische Spannungen entlang wichtiger Transportwege die internationalen Ölpreise nach oben. Solche Faktoren wirken sich erfahrungsgemäß rasch auf die Preise an den Zapfsäulen aus.

Gleichzeitig zeigt sich ein bekanntes Muster: Preiserhöhungen werden häufig sehr schnell weitergegeben, während Entlastungen oft verzögert bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen. Zudem gibt es Hinweise, dass einzelne Preissteigerungen nicht immer vollständig durch eine tatsächliche Verknappung am Markt erklärbar sind. In solchen Situationen besteht die Gefahr, dass Unsicherheiten und kurzfristige Marktbewegungen die Preise zusätzlich verstärken.

Die Politik hat inzwischen reagiert: Mit dem Dekret Nr. 33 vom 18. März 2026 wurde eine Senkung der Akzisen um 25 Cent pro Liter beschlossen, die für 20 Tage gilt. Gleichzeitig sind verstärkte Kontrollen entlang der Lieferkette vorgesehen, um mögliche spekulative Preisentwicklungen schneller zu erkennen. Dabei handelt es sich jedoch um eine kurzfristige Ad-hoc-Lösung, die das grundlegende Problem nicht löst: Die strukturelle Anfälligkeit der Preise für Krisen bleibt bestehen.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher hat dies unmittelbare Folgen. Bereits moderate Preisanstiege führen mittelfristig zu spürbaren Mehrkosten. Darüber hinaus wirken sich steigende Treibstoffpreise auch indirekt auf viele Lebensbereiche aus – etwa durch höhere Transportkosten, die sich in steigenden Preisen für Waren und Dienstleistungen niederschlagen. Damit wird aus einem Energiepreisschub rasch ein allgemeines Kaufkraftproblem.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale Südtirol braucht es hier mehr als bloßes Beobachten der Preisentwicklung – die Politik muss aktiv gegensteuern. Mit steigenden Treibstoffpreisen erhöhen sich automatisch auch die Staatseinnahmen über die Mehrwertsteuer, während die Belastung vollständig bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern liegt.

Drei Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol:

• Preise vergleichen: Die Unterschiede zwischen Tankstellen können erheblich sein – ein Vergleich lohnt sich. Verschiedene Apps und die Homepage www.carburanti.mise.gov.it vergleichen aktuelle Preise der Anbieter vor Ort. • Gezielt tanken: Self-Service und Randzeiten sind meist günstiger. • Verbrauch reduzieren: Vorausschauendes Fahren und richtiger Reifendruck helfen, Kosten zu sparen.

„Steigende Energiepreise dürfen nicht zur Dauerbelastung werden – es braucht klare Regeln, die Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und Märkte stabilisieren. Ein automatischer, staatlicher Mechanismus könnte hier Teil der Lösung sein“, so Reinhard Bauer, Rechtsberater der VZS.

„In diesem Sinne haben wir gemeinsam mit den Vereinen des nationalen Verbraucherbeirats um ein Treffen mit der Ministerpräsidentin ersucht, um Maßnahmen und Vorschläge für den Energiebereich und weitere Sektoren zu unterbreiten“, schließt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer ab.

Interessant sind auch einige verhaltensbezogene Empfehlungen, die in den vergangenen Tagen von der Internationalen Energieagentur (IEA) vorgeschlagen wurden, darunter: