Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?

Von: luk

Wegen des Iran-Kriegs steigen die Treibstoffpreise sprunghaft – Italien hat am 18. März die Steuern vorübergehend gesenkt, sodass der Literpreis laut Regierung Meloni um rund 25 Cent gefallen ist.

Viele Bürger und politische Bewegungen fordern jedoch drastischere Maßnahmen gegen den Teuer-Schock, während Kritiker warnen, dass fehlende Steuereinnahmen später anders ausgeglichen werden müssten.

Was haltet ihr von der Steuersenkung? Nehmt jetzt an der Abstimmung teil!