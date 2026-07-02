Vorfinanzierung von Photovoltaik für Mehrfamilienhäuser

Von: luk

Bozen – Im Südtiroler Landtag wurde am Donnerstag ein Antrag der Grünen beschlossen, der für die Energiewende in Südtirol entscheidend sein könnte. Demnach soll künftig möglich sein, Photovoltaikanlagen auf Kondominien über eine Öffentliche Energiedienstleistungsgesellschaft vorzufinanzieren. Mit den erzielten Einnahmen, wird die Anlage abbezahlt.

“Klimakrise, ein Problem für die Zukunft? Die Ereignisse der letzten Tage sind ein Beweis für das Gegenteil. Die Klimakrise ist Realität, und wir erleiden sie bereits jetzt. In Meran hat das Unwetter Muren und Überschwemmungen verursacht, während weite Teile Europas von einer außergewöhnlichen Hitzewelle mit Rekordtemperaturen in Frankreich und Deutschland geplagt sind. Dies ist Anlass für die Grünen um wieder einmal festzustellen: Die Antwort darf nicht ‘Abwarten’ heißen, sondern ‘Handeln’! Handeln, indem die Energiewende schleunigst vorangetrieben wird”, so die Grünen.

Der Landtag habe heute den Antrag der Grünen Fraktion angenommen, der auf eine Beschleunigung der Energiewende und eine Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen abzielt. “Im Zentrum des Vorschlags stehen neue Instrumente zur Erleichterung des Zugangs zur Photovoltaik, wie zinsgünstige Kredite und die Schaffung einer öffentlichen Investitionsgesellschaft (ESCO) zur Förderung der Installation von Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und Kondominien: Bislang wurden nämlich nur drei Prozent der Beiträge für Photovoltaik und Wärmepumpen an Kondominien vergeben”, heißt es weiter.

„Die einzige Antwort auf die Klimakrise, die hohen Energiepreise und die fossile Abhängigkeit von autoritären Regimes sind die Beschleunigung der Energiewende und massive Investitionen in erneuerbare Energien. Die Gründung einer öffentlichen Investitionsgesellschaft stellt einen Wendepunkt für die Energiewende in Südtirol dar“, erklärt Zeno Oberkofler.

Die Grüne Fraktion betont, dass die Verbreitung der Photovoltaik nicht nur eine grundlegende Maßnahme zum Klimaschutz sei, sondern auch ein Instrument, um die energetische Unabhängigkeit des Landes zu erhöhen und langfristig die Energiekosten für Familien und Unternehmen zu senken. “Heute fließt rund eine halbe Milliarde Aufgrund der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern an Steuergeldern aus Südtirol ab. Dieses Geld sollte in die regionale Energiewende investiert werden. Mit diesem Antrag führen wir konkrete Instrumente ein, um die Energiewende zu beschleunigen. Die internationalen Krisen zeigen uns täglich, wie teuer die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist, sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschen. Energetische Unabhängigkeit wird nur durch entschlossene Investitionen in erneuerbare Energien erreicht“, schließen Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer.