Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zittern vor neuem invasiven Schädling
Jeder Fund muss gemeldet werden

Zittern vor neuem invasiven Schädling

Mittwoch, 01. Juli 2026 | 10:45 Uhr
Japankäfer - Der Käfer ist ursprünglich in Japan beheimatet und wurde von dort nach Nordamerika eingeschleppt, wo er sich stark ausgebreitet hat; seit 2014 ist er auch in Europa präsent.
LPA/Pflanzenschutzdienst Region Lombardei/Federico Bonetti
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Japankäfer (Popillia japonica) ist ein aus Ostasien eingeschleppter invasiver Quarantäneschädling. Er richtet an über 300 Pflanzenarten – darunter Obstbäume, Weinreben, Mais – massive Fraßschäden an, weshalb seine Ausbreitung in der EU streng überwacht wird.

Der Japankäfer verursacht etwa im Piemont massive Schäden im Weinbau, auch in der Lombardei, im Veneto, in der Emilia-Romagna und im Friaul ist der Schädling verbreitet. Vor einem Jahr waren vier einzelne Japankäfer an drei Orten in Südtirol gefunden worden, jedoch nur in den von den Pflanzenschutzinspektoren aufgestellten Fallen.

“Wir beobachten diese Entwicklung aufmerksam und behalten die Ausbreitung des Japankäfers durch ein gezieltes Monitoring genau im Blick”, betont Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher: “Durch frühzeitiges Erkennen und rasches Melden können wir gemeinsam dazu beitragen, eine Ausbreitung des Schädlings zu verhindern.”

“Der Landespflanzenschutzdienst führt zusammen mit dem Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau auf Fundstellen verstärkte Kontrollen mit Pheromonfallen durch”, berichtet Stefano Endrizzi, verantwortlich für den Pflanzenschutzdienst in der Landesabteilung Landwirtschaft. Von 15 Fallen wurde nach der Auffindung im Vorjahr auf 24 Fallen aufgestockt, 307 Kontrollen haben der Pflanzenschutzdienst und der Beratungsring bis Ende September durchgeführt.

lpa

“Seit Anfang Juni führen wir wieder Kontrollen durch und haben die visuellen Kontrollen auf 405 erhöht – bisher haben wir keine Japankäfer gefunden”, unterstreicht Endrizzi: “Damit das möglichst so bleibt, haben wir eine Informationskampagne gestartet, mit 5000 zweisprachigen Flyern und Postern, die wir derzeit auf den Raststätten der Brennerautobahn und der Schnellstraße MeBo verteilen, ebenso über Beratungsring, Versuchszentrum Laimburg und unibz.”

Verdachtsfall oder Fund eines Japankäfers melden

Ein Verdachtsfall oder ein Fund eines Japankäfers muss – mit Foto – unverzüglich dem Landespflanzenschutzdienst gemeldet werden: Telefon 0471 415140, E-Mail fitobz@provinz.bz.it

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Kommentare
109
Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Kommentare
83
Deutschland und Niederlande bei der WM schon gescheitert
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Kommentare
80
Südtirols Gastro unter Druck: Wo sitzt das größte Problem?
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Kommentare
23
Land fördert immer mehr Wärmepumpen: Kondominien bleiben zurück
Was passiert mit der Abfertigung: Wer schweigt, entscheidet
Kommentare
23
Was passiert mit der Abfertigung: Wer schweigt, entscheidet
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 