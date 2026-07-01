Sonnenanbeter verzögern Hubschrauber-Rettung in den Dolomiten

Von: luk

Ein Vorfall in den Belluneser Dolomiten sorgt für Kopfschütteln: Mehrere Touristen haben einen Landeplatz für Rettungshubschrauber blockiert und damit einen Noteinsatz verzögert. Trotz des herannahenden Helikopters räumten sie die Fläche zunächst nicht. Sie nahmen ein Sonnenbad.

Der Zwischenfall ereignete sich vor wenigen Tagen nahe einer Schutzhütte in der Provinz Belluno. Der Rettungshubschrauber „Leone“ war auf dem Weg zu einem Einsatz, als die Besatzung feststellen musste, dass der ausgewiesene Landeplatz von den Sonnenbadenden besetzt war. Nach Angaben des Bergrettungsdienstes des Veneto verloren die Einsatzkräfte dadurch wertvolle Minuten.

In einer Mitteilung appelliert der Bergrettungsdienst eindringlich an Wanderer, Touristen und Hüttenwirte, die mit einem großen „H“ gekennzeichneten Hubschrauber-Landeplätze stets freizuhalten. Diese Flächen seien ausschließlich für Notfälle vorgesehen und könnten im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden.

Massima attenzione: le piazzole destinate agli elicotteri non vanno occupate!

Pochi giorni fa l’equipaggio di Leone, chiamato per un intervento di soccorso, ha trovato sulla piazzola di un rifugio destinata al suo atterraggio persone sdraiate a prendere il sole, che oltretutto non si sono spostate pur vedendo l’elicottero.

Vi ricordiamo che l’elisuperficie, facilmente riconoscibile dalla grande H a terra, se non dagli appositi cartelli, è fondamentale in caso di emergenza. Non allontanarsi quando un elicottero del Suem è in avvicinamento comporta un ostacolo e una perdita di tempo per l’equipe sanitaria e per chi ne ha bisogno.

Sappiamo che i gestori sono impegnati di continuo, ma li invitiamo cortesemente a tenere sott’occhio le piazzole e a invitare gentilmente eventuali occupanti a lasciarle libere.

Grazie della collaborazione!

Utilizziamo questa foto sempre attuale di un pic nic del 2022.

Besonders in den Sommermonaten, wenn deutlich mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind, nehme auch die Zahl der Hubschraubereinsätze zu. Deshalb seien freie Landeplätze von entscheidender Bedeutung. Auch die Betreiber von Berghütten werden aufgerufen, darauf zu achten, dass sich niemand auf den Rettungsflächen aufhält.

Der Bergrettungsdienst mahnt, dass bereits wenige Minuten Verzögerung die medizinische Versorgung eines Verletzten erheblich beeinträchtigen können. Rücksicht und Aufmerksamkeit seien daher ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit aller Bergsportler.