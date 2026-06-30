DFB-Tormann Neuer beendet endgültig Nationalteam-Karriere

Von: APA/dpa

Tormann Manuel Neuer hat nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sein Karriereende im DFB-Trikot bestätigt. Im “Sportschau”-Interview auf ARD antwortete er auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, knapp mit “Ja”. Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der National-Elf erklärt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn jedoch vor der WM als Nummer eins zurückgeholt.

Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt. Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die “Power” für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: “Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören”.