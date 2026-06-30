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Ein Schweizer wurde schwer verletzt

Südtirol: Wander-Urlauber von Kuh-Herde angegriffen

Dienstag, 30. Juni 2026 | 09:32 Uhr
Kühe angriff südtirol
APA/APA (dpa/Symbolbild)/unbekannt
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Von: luk

Antholz – Bei einem Zwischenfall auf einer Alm in Antholz sind am Montag drei Mitglieder einer Wandergruppe von einer Kuhherde verletzt worden. Die Verletzten mussten nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Bruneck eingeliefert werden.

Der Vorfall ereignete sich während einer geführten Wanderung mit rund 15 Teilnehmern. Die Touristen aus Deutschland und der Schweiz waren auf dem Weg Nummer 1 unterwegs. Dieser führt auch über eine Weide, auf der sich eine Kuhherde mit ihren Kälbern befand.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, hatte ein Mitglied der Wandergruppe einen Hund dabei, der aber angeleint war. Doch offenbar wurden die Mutterkühe davon aufgeschreckt und reagierten instinktiv, um ihre Kälber zu schützen.

Die Tiere griffen die Wandergruppe an. Besonders eine Kuh soll äußerst aggressiv gewesen sein.

Was dann folgte war die pure Panik. Die Wanderer flüchtete in unterschiedliche Richtungen, manche wurden von den Kühen zu Boden gestoßen. In einem Fall trampelte eine Kuh über einen auf den Boden liegenden Wanderer.

Die Bilanz: Ein leicht Verletzter, ein erheblich Verletzter sowie ein Schwerverletzter. Dabei handelt es sich um einen Mann zwischen 50 und 60 Jahren. Er erlitt durch die Kuhattacke Verletzungen im Brustbereich.

Die Patienten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Bruneck eingeliefert.

 

Bezirk: Pustertal

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