Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal: Wandern, Familienerlebnisse und neue Action-Highlights mitten in Südtirols beeindruckender Bergwelt. - Foto: © Skiworld Ahrntal

Von: First Avenue

Die Skiworld Ahrntal präsentiert sich im Sommer 2026 vielseitiger, aktiver und familienfreundlicher denn je. Zwischen über 80 Dreitausendern, idyllischen Bergseen und beeindruckenden Panoramablicken erwartet Besucher eine alpine Erlebniswelt voller Natur, Bewegung und neuer Abenteuer.

Wandern zwischen Dreitausendern und Bergseen

Über 140 Kilometer Wanderwege führen durch die beeindruckende Bergwelt zwischen Dolomiten und Zillertaler Alpen. Ob gemütliche Familienwanderung, aussichtsreiche Panoramatour oder anspruchsvolle Gipfeltour – in der Skiworld Ahrntal findet jeder die passende Route. Die Aufstiegsanlagen am Klausberg und Speikboden ermöglicht dabei einen schnellen und bequemen Einstieg in die alpine Erlebniswelt.

Ein besonderes Highlight im Sommer 2026 ist der neue familienfreundliche Wander-Erlebnisweg zum Klaussee am Klausberg. Der breite Familienwanderweg verbindet Naturgenuss mit spannendem Entdecken. Entlang der Strecke warten insgesamt elf interaktive Erlebnisstationen, an denen heimische Wildtiere wie Adler, Fuchs oder Bär spielerisch vorgestellt werden. So wird die Wanderung für Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu einem abwechslungsreichen Naturerlebnis mit beeindruckendem Panorama.

Neue Attraktion: Der JumpPark Klausberg

Auch Actionfans dürfen sich auf eine spannende Neuheit freuen: Direkt neben der Kristallalm am Klausberg hat im Mai 2026 der neue JumpPark Klausberg eröffnet. Auf rund 1.600 Metern Höhe entsteht ein einzigartiger Outdoor-Trampolinpark mit insgesamt 20 Trampolinen in unterschiedlichen Größen.

Während Kinder erste Sprünge ausprobieren, können sich Freestyler und sportlich Aktive bei spektakulären Tricks und hohen Sprüngen auspowern. Besonders Wintersportler, die bereits im Funpark zuhause sind, finden hier die perfekte Möglichkeit für Sommertraining und Airtime mitten in der Bergwelt.

Der neue JumpPark verbindet Bewegung, Spaß und Naturerlebnis auf besondere Weise. Neben Action und Adrenalin stehen auch Koordination, Gleichgewicht und gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt. Die Lage direkt an der Bergstation K-Express und das beeindruckende Panorama rund um den Klausberg machen den JumpPark zu einem der spannendsten Sommer-Highlights der Region.

Klettersteig-Abenteuer am Speikboden

Wer die Berge lieber vertikal erlebt, findet am Speikboden ideale Bedingungen für abwechslungsreiche Klettersteig-Abenteuer. Insgesamt vier unterschiedliche Klettersteige bieten sowohl Familien als auch ambitionierten Bergsportlern passende Herausforderungen.

Der Piraten-Klettersteig begeistert besonders junge Kletterfans und Familien, während der Michl-Klettersteig ideal für Einsteiger geeignet ist. Anspruchsvoller wird es am Avventura-Klettersteig mit spektakulären Passagen und dem Gipfelkreuz „Kleiner Nock“ als Belohnung nach dem Aufstieg. Sportliche Kletterer finden schließlich am Speikboden-Klettersteig eine herausfordernde Route mit beeindruckender Hängebrücke und alpinem Charakter. Die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade von A/B bis C ermöglichen Erlebnisse für nahezu jedes Level.

Sommererlebnisse mitten in Südtirols Bergwelt

Mit der Kombination aus Wandern, Familienerlebnissen, neuen Attraktionen und sportlichen Highlights präsentiert sich die Skiworld Ahrntal im Sommer 2026 als vielseitige Bergdestination für Aktivurlauber, Familien und Naturliebhaber. Zwischen Genuss, Abenteuer und beeindruckender Naturkulisse entstehen hier unvergessliche Sommermomente mitten in Südtirols Bergwelt.