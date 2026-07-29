Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hitzeschock in Südtirol: Keine Abkühlung in Sicht
Tropennächte und immer mehr Notfälle

Hitzeschock in Südtirol: Keine Abkühlung in Sicht

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 15:26 Uhr
Nacht-Temperaturen besonders ausschlaggebend
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Wasser und Schatten: Was nach Kleinigkeiten klingt, ist an heißen Tagen richtig wichtig. “Die Grundsätze für richtiges Verhalten bei anhaltenden Hitzewellen können nicht oft genug wiederholt werden”, unterstreicht Notarzt Werner Calliari, der in diesen Tagen in der Landesnotrufzentrale im Einsatz ist: “Während Hitzewellen verzeichnen die Rettungsdienste einen deutlichen Anstieg der Einsätze, weil es Menschen zu versorgen gilt, die zu wenig trinken, sich zu sehr anstrengen, sich der direkten Sonne aussetzen.

Betroffen sind vor allem auch Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen, deren Blutdruck labil reagiert. Zudem kann die Wirkung von blutdrucksenkenden Medikamenten bei hohen Außentemperaturen verstärkt werden, weshalb dies mit einem Arzt abgeklärt werden sollte.”

lpa

Zu den angemessenen Verhaltensweisen während Hitzewellen zählt die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit, um den Verlust durch Schwitzen auszugleichen, zudem ist es wichtig, die direkte Sonne zu meiden, leichte und luftige Kleidung zu tragen, einen Hitzestau zu verhindern, die Wohnräume möglichst kühl zu halten.

“Die vierte Hitzewelle mit heißer Luft aus Nordafrika hat am 28. Juli mit Temperaturen von 35 Grad begonnen”, berichtet Meteorologe Dieter Peterlin, “in den kommenden Tagen steigen die Tempertauren weiter an, auf 36 bis zu 38 Grad.

Mit einzelnen Wärmegewittern ist am Mittwoch und ab Freitag wieder zu rechnen, sie können mitunter auch stärker ausfallen. Diese Hitzewelle zieht sich bei weit in die nächste Woche hinein, momentan ist keine Abkühlung in Sicht. Auch die Tropennächte beginnen im Raum Bozen wieder mit Temperaturen, die in der Nacht nicht unter 20 Grad absinken.”

“Ab Donnerstag, 30. Juli, gilt im Raum Bozen und im Etschtal bis Meran sowie im Überetsch und Unterland bis Salurn und im Raum Brixen die zweithöchste Warnstufe Orange wegen anhaltender extremer Temperaturen”, fasst der Direktor des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz Willigis Gallmetzer zusammen.

Am 1. Juni hat das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz eine Bewusstseinsbildungskampagne gestartet, um das Wissen über richtiges Verhalten bei Hitze zu verbreiten:

Der vom Landeswarnzentrum täglich veröffentlichte Warnlagebericht informiert über das Gefährdungspotential von Naturereignissen in Südtirol.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
Kommentare
105
Integration: Wer soll den Sprung ins kalte Wasser wagen?
Mega-Steuerbetrug in Restaurants und Hütten aufgedeckt
Kommentare
62
Mega-Steuerbetrug in Restaurants und Hütten aufgedeckt
Regierung in Rom senkt Dieselpreis um 17 Cent
Kommentare
57
Regierung in Rom senkt Dieselpreis um 17 Cent
Spektakulärer Gletscherbruch in den Ortler-Alpen
Kommentare
45
Spektakulärer Gletscherbruch in den Ortler-Alpen
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
Kommentare
32
Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 