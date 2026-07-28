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Ermittlungen der Meraner Finanzpolizei

Mega-Steuerbetrug in Restaurants und Hütten aufgedeckt

Dienstag, 28. Juli 2026 | 11:30 Uhr
Caserma ME_1
Finanzpolizei Meran
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Von: mk

Meran – Die Finanzpolizei von Meran hat einen komplexen Steuerbetrug in Zusammenhang mit der Führung von zehn Restaurants und Hütten offengelegt. Rund neun Millionen Euro sollen über fünf Gesellschaften am Fiskus vorbeigeschleust worden sein, die in Wirklichkeit auf ein einziges Unternehmen zurückzuführen sind.

Die Ermittler stellten mehrere Dokumente und Dateien sicher, die die Existenz einer regelrechten Schattenbuchhaltung enthüllten. Den offiziellen Unterlagen zufolge hatte es den Anschein, dass die Betriebe kaum Gäste bewirtschaften. In der Praxis nutzten die Verantwortlichen jedoch eine ausgeklügelte Masche: Bestellungen wurden über elektronische Geräte aufgenommen und serviert, anschließend aber im System komplett storniert, um keine steuerlich rückverfolgbaren Belege zu erzeugen.

Neben dieser Art von Steuerhinterziehung stießen die Fahnder auf ein weiteres Betrugsmuster: Die Unternehmen gaben an, erhebliche Mittel in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter investiert zu haben, um Steuergutschriften zu kassieren.

Auffällig war jedoch das Thema der angeblichen Kurse: Köche, Servicekräfte und Tellerwäscher hatten dem Anschein nach an hochspezialisierten Informatikfortbildungen zur „digitalen Transformation“ teilgenommen. Nach Erkenntnissen der Ermittler haben solche Schulungen allerdings nie stattgefunden. Durch gefälschte Teilnahmebestätigungen erschlich sich die Unternehmensgruppe unrechtmäßige Steuergutschriften in Höhe von rund 350.000 Euro.

Sieben Personen angezeigt

Die Ermittler haben sieben Personen in leitender Position der Betriebe bei der Bozner Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Vorwürfe lauten auf Ausstellen und Verwenden falscher Rechnungen sowie unberechtigten Erhalt öffentlicher Gelder. Zudem drohen fünf beteiligten Gesellschaften verwaltungsrechtliche Konsequenzen.

Für alle Beteiligten gilt bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Burggrafenamt

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